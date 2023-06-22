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Штрафы до 200 тыс. грн: кого ждет наказание от налоговиков

22 июня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы до 200 тыс. грн — кого ждет наказание от налоговиков
Женщина подписывает документы. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине работодателям, которые не оформляют трудовые отношения с работниками и не платят соответствующие налоги и Единый социальный взнос (ЕСВ), грозит наказание. Специалисты проводят мониторинг и выписывают немалые штрафы за незадекларированный труд.

Порядок осуществления проверок и размер штрафов обнародован на официальном портале Государственной налоговой службы Украины.

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Проверки работодателей

Как отмечается, представители Налоговой службы вместе с Государственной службой по труду осуществляют контроль за работодателями, чтобы те оформляли трудовые отношения с работниками, платили настоящие размеры налогов и ЕСВ. В частности, проводится мониторинг числа наемных работников и соответствие их объему хозяйственной деятельности. По результатам мониторинга работодателей, имеющих высокий риск использования незадекларированного труда, идентифицируют и наказывают.

Какие штрафы за "зарплаты в конвертах"

Украинским законодательством предусмотрена ответственность за труд неоформленных работников. Штраф может достигать 201 тыс. грн. Сумма значительно больше зарплаты работника на уровне минимальной (в 6,7 тыс. грн) с уплатой налогов и сборов за два года работы, добавляют налоговики.

Согласно открытым данным, на начало прошлого года около 3 млн человек работали, не имея надлежаще оформленных трудовых отношений. По подсчетам, при выплате зарплаты хотя бы на уровне минимальной — сумма достигает 100 млрд грн налогов и сборов в год, которые могли бы поступить в госказну.

Также работники сознательно лишают себя законной социальной защиты. В частности, неоформленный труд негативно влияет на:

  • основной и дополнительный отпуск;
  • пособие по безработице;
  • выплаты больничных;
  • размер пенсионного обеспечения;
  • банковские кредиты (в частности, для покупки авто и квартиры);
  • право на соблюдение нормы продолжительности рабочего времени;
  • право на гарантии, предусмотренные коллективным договором.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине за игнорирование запросов Налоговой службы о предоставлении информации граждан ждет наказание. Теперь за это предусмотрены штрафы в десятки тысяч гривен.

В Украине планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские автомобили. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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