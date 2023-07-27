Штрафы до 33 тыс. грн - как реагировать на запросы налоговой

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Украине с 1 августа вернется система налогообложения, действовавшая до 24 февраля 2022 года. Она предусматривает отмену налоговых льгот и возврат некоторых документальных проверок и штрафов.

О том, какие возможны запросы налоговой и как на них реагировать, рассказал юрист Андрей Тимонов.

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Проверки налоговой

По словам адвоката, большинство плательщиков часто недооценивают все риски, которые могут возникнуть из-за запросов налоговой и реакции на них.

Запрос налоговой инспекции говорит о том, что у бизнеса есть определенные проблемы, именно поэтому и привлек внимание налоговиков. Как правило, такие запросы направляются после анализа имеющейся налоговой информации и получения данных о возможных нарушениях из внешних источников.

Такие запросы предусмотрены статьями 20 и 73 Налогового кодекса и Порядком периодического предоставления информации налоговым органам и получения сведений по письменному запросу.

Реакции на запросы налоговой

В частности, игнорирование запроса налоговой считается наиболее некорректным, ведь согласно норме Налогового кодекса непредоставление ответа на запрос является основанием для того, чтобы назначить полноценную налоговую проверку.

"Ответ на запрос должен быть предоставлен всегда! Даже если эта просьба необоснованна, незаконна или не соответствует требованиям Налогового кодекса Украины", — пояснил специалист.

Также согласно новому закону № 2970-IX, непредоставление ответа на запрос, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.

В то же время неподача или представление не в полном объеме документов или другой информации по запросу контролирующего органа в других случаях, предусмотренных статьей 73 Кодекса, предусматривает штраф — объемом в одну минимальную заработную плату — 6,7 тыс. грн.

Уплата штрафов не освобождает от обязанности предоставления исчерпывающей информации.

Граждане также имеют право ответить, где нужно указать, что запрос не отвечает требованиям законодательства, ведь на практике они часто не содержат четко определенных обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком.

Также юристы предостерегают, что, выполняя требование запроса и предоставляя объяснения и документы, иногда плательщики, несмотря на несоответствие запроса законодательным требованиям, решают "предоставить все, что требуют".

"При принятии такого решения следует помнить, что бездумное предоставление копий документов часто приводит к доначислению налогов и штрафов, ведь если претензии налоговых органов, с их точки зрения, оправданы — независимо от того, предоставляете ли вы копии документов или нет – вам все равно будут начислены налоги и штрафы", — добавил специалист.

Что еще стоит знать

Напомним, с июля 2023 года Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Также в Государственной таможенной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-IX (от 21 сентября 2022 года).