Штрафи до 68 тис. грн — в Україні оновлять покарання для бізнесу

Гаманець з грошима. Фото: Unplush

В Україні оновлять законодавство у питанні ринкового нагляду та контролю за зберіганням нехарчової продукції. Зокрема, можуть встановити штрафи до 68 тис. грн.

Це передбачає законопроєкт №5473-д, який пройшов перше читання у Верховній Раді.

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Штрафи за неналежне зберігання продукції

Йдеться про проєкт закону "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції". Він покликаний врегулювати деякі питання здійснення ринкового нагляду, а також відповідальності суб'єктів господарювання.

За словами представника Податкового комітету Ярослава Железняка, проєкт запропонує, зокрема:

включення до обмежувальних (корегувальних) заходів ринкового нагляду знищення продукції чи приведення її до непридатного стану;

надання права органам контролю та суб'єктам господарювання знімати та записувати проведення (аудіо-, фото- та відео);

врегулювання питання застосування штрафів за порушення вимог закону до розповсюджувачів — юросіб або фізосіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування.

Щодо останніх, то документ пропонує застосовували штрафи в разі недотримання умов зберігання продукції, якщо стала небезпечною чи такою, що не відповідає встановленим нормам, у розмірі 17 тисяч гривень (одна тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а за повторне порушення упродовж трьох років — 68 тис. грн (чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Таким чином, йдеться про зменшення для єдинників розміру штрафу за перше порушення, оскільки зараз чинне законодавство передбачає 34 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у разі підписання законопроєкту президентом про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу податківці почнуть застосовувати деякі штрафні санкції для підприємців. Йдеться про фізосіб-підприємців (ФОП), які не використовуватимуть касові апарати.

Також з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.