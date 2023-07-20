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Штрафы до 68 тыс. грн: в Украине обновят наказание за хранение продукции

20 июля 2023 07:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы до 68 тыс. грн — в Украине обновят наказания для бизнеса
Кошелек с деньгами. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине обновят законодательство по вопросу рыночного надзора и контроля за хранением непродовольственной продукции. В частности, могут установить штрафы до 68 тыс. грн.

Это предусматривает законопроект №5473-д, который прошел первое чтение в Верховной Раде.

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Речь идет о проекте закона "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции". Он призван урегулировать некоторые вопросы рыночного надзора, а также ответственности субъектов хозяйствования.

По словам представителя Налогового комитета Ярослава Железняка, проект предложит, в частности:

  • включение в ограничительные (корректирующие) меры рыночного надзора уничтожение продукции или приведение ее в негодное состояние;
  • предоставление права органам контроля и субъектам хозяйствования снимать и записывать проведение (аудио-, фото- и видео);
  • урегулирование вопроса применения штрафов за нарушение требований закона к распространителям — юрлицам или физлицам-предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения.

Что касается последних, то документ предлагает применять штрафы в случае несоблюдения условий хранения продукции, если она стала опасной или не соответствует установленным нормам, в размере 17 тысяч гривен (1 тысяча необлагаемых минимумов доходов граждан), а за повторное нарушение в течение трех лет — 68 тыс. грн (четыре тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан).

Таким образом, речь идет об уменьшении для единщиков размера штрафа за первое нарушение, поскольку действующее законодательство сейчас предусматривает 34 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в случае подписания законопроекта президентом о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса налоговики начнут применять некоторые штрафные санкции для предпринимателей. Речь идет о физлицах-предпринимателях (ФЛП), которые не будут использовать кассовые аппараты.

Также с июля 2023 года Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

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