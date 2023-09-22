Штрафи та суди з податковою — що треба знати про перевірки бізнесу

Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush

В Україні податківці відновлять перевірки підприємців — як планові, так і позапланові. Експерти розповіли, чи вдасться малому бізнесу уникнути штрафів та судів з Податковими органами.

Про це повідомив партнер Юридичної групи LCF, керівник практики податкового права Андрій Реун.

Читайте також:

Відновлення всіх перевірок

За словами юриста, поновлення перевірок не стало чимось неочікуваним, адже це було прописано ще в першій редакції законопроєкту №8401 від 31 січня 2023 року, який створили з метою виконання зобов’язання зі швидкого відновлення довоєнного стану податкової політики, що передбачає пункт 15 Меморандуму про економічну й фінансову політику від 8 грудня минулого року. Проте версія цього проєкту закону стала законом №3219 від 30 червня 2023 року, відновивши планові й позапланові перевірки тільки частково.

Відповідне питання було принциповим у подальшій співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), тому у парламенті зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок" №10016 від 06 вересня 2023 року.

Єдина мета документа — відновлення всіх без виключення податкових перевірок, що передбачені у Податковому кодексі. При цьому новим стане частина планових й позапланових документальних перевірок, проведення яких на час війни заборонили. Тоді як у здійсненні фактичних та камеральних перевірок у контролюючих органів обмежень немає давно.

Обмежуючий фактор — безпечні умови проведення. Враховуючи відсутність критерію визначення "безпечності", така умова, очевидно, залишиться формальною на віддалених від фронту територіях.

Державна податкова служба щомісяця має право переглядати затверджений план-графік перевірок. Після його публікації перевірку можуть розпочати через 30 днів.

Юрист вважає, що активність представників податкових органів після зняття заборони не викликатиме жодних сумнівів, враховуючи війну, дефіцит державної казни та той факт, що перевірок масово не було вже близько чотирьох років.

Для платників раптові стануть не тільки позапланові перевірки, але і планові. Адже на час воєнного стану ДПС може щомісяця переглядати затверджені плани-графіки перевірок, вносячи зміни. Після їх публікації — перевірки почнуть за місяць.

Успішне проходження перевірки

Юрист зауважує, що найкращий спосіб підготовки є здійснення доперевіркового аналізу діяльності. Йдеться про перевірку належної документації, якості, наявності ознак ризиковості у контрагентів, зокрема по ланцюгу постачання, підготовку аргументації правомірності обліку операцій, які можуть мати кілька різних варіантів кваліфікації з метою оподаткування.

Здійснення такої перевірки дозволить не тільки впевненіше почувати себе під час справжньої перевірки, проте побачити та виправити виявлені помилки обліку поданням уточнюючих декларацій, без нарахування штрафних санкцій.

При цьому платник не зможе частково погодитись із донарахованими податкам: на нього чекатиме вибір, чи сплачувати все без штрафів, чи йти ва-банк і скасувати незаконно нараховані податки.

Так, у Податковому кодексі є норма, яка звільняє платників від штрафів та пені, у разі якщо перевірку проводили під час періоду воєнного стану. Проте не варто впадати в ілюзії щодо застосування цієї норми. Основна вимога — відмова платників від будь-яких оскаржень донарахованих зобов’язань. Тобто від штрафу та пені платників звільнять, проте донараховані податки потрібно буде сплатити.

"Частково погодитись із донарахованими податками платник не зможе. Тому його очікуватиме вибір: сплатити все, однак без штрафів, чи піти ва-банк і скасувати неправомірно донараховані податки. При цьому, звичайно, підстави для оскарження мають бути належним чином обґрунтовані, не останню роль у чому відіграє якісна підготовка до перевірки", — наголосив Андрій Реун.

Більше про бізнес

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

Також ми писали, що на початку війни український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.