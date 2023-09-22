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Штрафы и суды c налоговой: что нужно знать о проверках бизнеса

22 сентября 2023 07:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы и суды c налоговой — что нужно знать о проверках бизнеса
Бизнес расчеты. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине налоговики возобновят проверки предпринимателей — как плановые, так и внеплановые. Эксперты рассказали, удастся ли малому бизнесу избежать штрафов и судов с Налоговыми органами.

Об этом сообщил партнер Юридической группы LCF, руководитель практики налогового права Андрей Реун.

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Возобновление всех проверок

По словам юриста, возобновление проверок не стало чем-то неожиданным, ведь это было прописано еще в первой редакции законопроекта №8401 от 31 января 2023 года, который был создан с целью выполнения обязательства по быстрому восстановлению довоенного состояния налоговой политики, предусматривающей пункт 15 Меморандума об экономической и финансовой политики от 8 декабря прошлого года. Однако версия этого проекта закона стала законом №3219 от 30 июня 2023 года, возобновив плановые и внеплановые проверки частично.

Соответствующий вопрос был принципиальным в дальнейшем сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ), поэтому в парламенте зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок" №10016 от 06 сентября 2023 года.

Единственная цель документа — восстановление всех без исключения налоговых проверок, предусмотренных в Налоговом кодексе. При этом новой станет часть плановых и внеплановых документальных проверок, проведение которых во время войны запретили. Тогда как в осуществлении фактических и камеральных проверок ограничений у контролирующих органов нет давно.

Ограничивающий фактор — безопасные условия проведения. Учитывая отсутствие критерия определения "безопасности", такое условие, очевидно, останется формальным на отдаленных от фронта территориях.

Государственная налоговая служба ежемесячно имеет право пересматривать утвержденный план-график проверок. После публикации проверку могут начать через 30 дней.

Юрист считает, что активность представителей налоговых органов после снятия запрета не будет вызывать никаких сомнений, учитывая войну, дефицит государственной казны и тот факт, что проверок массово не было уже около четырех лет.

Для плательщиков внезапно станут не только внеплановые проверки, но и плановые. Ведь во время военного положения ГНС может ежемесячно пересматривать утвержденные планы-графики проверок, внося изменения. После публикации которых проверки начнут через месяц.

Успешное прохождение проверки

Юрист отмечает, что лучшим способом подготовки является осуществление допроверочного анализа деятельности. Речь идет о проверке надлежащей документации, качестве, наличии признаков рисковости у контрагентов, в частности по цепи поставок, подготовке аргументации правомерности учета операций, которые могут иметь несколько различных вариантов квалификации с целью налогообложения.

Осуществление такой проверки позволит не только более уверенно чувствовать себя во время настоящей проверки, но увидеть и исправить выявленные ошибки учета представлением уточняющих деклараций, без начисления штрафных санкций.

При этом плательщик не сможет частично согласиться с доначисленными налогами: его будет ждать выбор, платить ли все без штрафов, или идти ва-банк и отменить незаконно начисленные налоги.

Так, в Налоговом кодексе есть норма, которая освобождает плательщиков от штрафов и пени, если проверку проводили во время периода военного положения. Однако не следует впадать в иллюзии относительно применения этой нормы. Основное требование — отказ плательщиков от любых обжалований доначисленных обязательств. То есть от штрафа и пени плательщиков освободят, однако доначисленные налоги нужно будет уплатить.

"Частично согласиться с доначисленными налогами плательщик не сможет. Поэтому его будет ожидать выбор: оплатить все, однако без штрафов, или пойти ва-банк и отменить неправомерно доначисленные налоги. При этом, конечно, основания для обжалования должны быть должным образом обоснованы, не последнюю роль в чем играет качественная подготовка к проверке", — подчеркнул Андрей Реун.

Больше о бизнесе

Напомним, в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

Также мы писали, что в начале войны украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.

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