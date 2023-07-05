Штрафы в Украине — как и кого начнут наказывать налоговики осенью

Кассовый аппарат в руках. Фото: google.com

В Украине в случае подписания президентом законопроекта о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса налоговики начнут применять некоторые штрафные санкции для предпринимателей. Речь идет о физлицах-предпринимателях (ФЛП), которые не будут использовать кассовые аппараты.

Это прописано в проекте закона №8401, прошедшем второе чтение в парламенте.

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Согласно документу, законопроект предусматривает возобновление с 1 октября текущего года применения штрафов за нарушение установленного порядка использования РРО/ПРРО. Это не касается нарушений, совершенных на оккупированных территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.

Документ устанавливает меньший размер штрафов (25% и 50% от цены товара вместо 100% и 150%) за неприменение кассовых аппаратов и невыдачу чеков или выдачу на неполную сумму покупки, применяемых к физлицам-предпринимателям — плательщикам единого налога до завершения военного положения, но не позднее августа 2025 года.

Законопроект также предусматривает, что в случае уплаты налогов в течение 30 дней сумм налогов и сборов, которые будут начислены по результатам документальных проверок, штрафы не применят и пеню не начислят.

Блокировка законопроекта №8401

Следует отметить, что в парламенте заблокировали законопроект №8401 о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса, который был принят во втором чтении 30 июня.

Народный депутат, руководитель межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков внес постановление, призванное не вводить проверки и штрафы для бизнеса во время войны. В Налоговом комитете убеждены, что постановление не поддержат и президент подпишет проект закона.

Что еще стоит знать

Напомним, с июля 2023 года Налоговая служба Украины вправе запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Также в Государственной таможенной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).