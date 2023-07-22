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Штрафи в Україні: податківці розповіли, яке покарання скасували до кінця війни

22 липня 2023 09:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — податківці розповіли, яке покарання скасували до кінця війни
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні фізособи-підприємці (ФОП) та роботодавці повинні сплачувати за працівників Єдиний соціальний внесок під час нарахування зарплати та винагород, інакше передбачені штрафи. Однак, у період воєнного стану ці правила підкоригували.

Про те, чи застосовують зараз штрафи за порушення за єдиним внеском та чи нараховують пеню, розповіли в одному з управлінь Державної податкової служби.

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Так, за інформацією ДПС,  в Україні на початку війни було ухвалено закон № 2120-IХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Цей документ вносив зміни до закону № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Згідно з ними, тимчасово, на час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення, штрафні санкції в Україні не застосовуються.

Також на час війни платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування скасували нарахування пені. Її буде списано.

Штрафи до 20% від суми ЄСВ

Як зауважують фахівці, до війни за своєчасністю сплати ЄСВ стежив контролюючий орган, а в разі порушення, нараховував штрафи у розмірах, визначених законодавством.

Зокрема, за повну несплату чи несвоєчасне перерахування ЄСВ передбачався штраф у 10% від несплаченої суми, якщо порушення було виявлене у період до 1 січня 2015 року. Після цього періоду на платників чекав штраф у 20% своєчасно не сплаченої суми. Розрахунки штрафної санкції робили на підставі даних з інформаційної системи контролюючих органів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні набрав чинності механізм застосування загального стандарту звітності CRS. Автоматичний обмін фінансовою інформацією запроваджує процедури та норми, необхідні для виконання банками вимог щодо збору відомостей про підзвітні рахунки громадян.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, невдовзі його планують скасувати.

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