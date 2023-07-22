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Штрафы в Украине: налоговики рассказали, какое наказание отменили до конца войны

22 июля 2023 09:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — налоговики рассказали, какое наказание отменили до конца войны
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине физлица-предприниматели (ФЛП) и работодатели должны платить за работников Единый социальный взнос при начислении зарплаты и вознаграждений, иначе предусмотрены  штрафы. Однако в период военного положения эти правила подкорректировали.

О том, применяют ли сейчас штрафы за нарушение по единому взносу и начисляют ли пеню, рассказали в одном из управлений Государственной налоговой службы.

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Уплата страхового взноса во время войны

Так, по информации ГНС, в Украине в начале войны был принят закон № 2120-IХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения". Этот документ вносил изменения в закон №2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Согласно им, временно, во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения штрафные санкции в Украине не применяются.

Также во время войны плательщикам единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование отменили начисление пени. Она будет списана.

Штрафы до 20% от суммы ЕСВ

Как отмечают специалисты, до войны за своевременностью уплаты ЕСВ следил контролирующий орган, а в случае нарушения начислял штрафы в размерах, определенных законодательством.

В частности, за полную неуплату или несвоевременное перечисление ЕСВ предусматривался штраф в 10% от неуплаченной суммы, если нарушение было обнаружено в период до 1 января 2015 года. После этого периода плательщиков ожидал штраф в 20% своевременно не уплаченной суммы. Расчеты штрафной санкции производились на основании данных из информационной системы контролирующих органов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вступил в силу механизм применения общего стандарта отчетности CRS. Автоматический обмен финансовой информацией вводит процедуры и нормы, необходимые для выполнения банками требований сбора сведений о подотчетных счетах граждан.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, вскоре его планируют отменить.

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