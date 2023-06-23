Штрафи від 1,7 тис. грн — що важливо знати підприємцям

Грошові купюри у руках. Фото: google.com

В Україні підприємцям загрожує покарання за порушення вимоги ведення військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність.

Механізм покарання прописаний у ст. 210-1 КУпАП.

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Які штрафи чекають на порушників

За українським законодавством, роботодавці мають вести такий персональний облік усіх працівників чоловічої статі, за винятком осіб, яких виключили з нього.

Так, передбачена адміністративна відповідальність:

для фізосіб, відповідальних за ведення військового обліку — від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень;

для посадовців/керівників — від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень.

У разі повторного правопорушення за рік під час воєнного стану штраф буде більший:

для громадян, відповідальних за військовий облік — від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень;

для посадовців — від 5,1 тис. до 8,5 тис. гривень.

За нехтування правил ведення військового обліку штрафи можуть накласти на керівників підприємств.

За порушення механізму ведення військового обліку — як на директорів підприємств, так і на осіб, відповідальних за ведення військового обліку (кадровиків, бухгалтерів або інших відповідальних осіб).

При цьому справами про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку, мобілізацію, справами щодо порушення роботодавцями норм військового обліку, що є складовою відповідного порушення, займаються керівники ТЦК. Це прописано у статті 235 КУпАП.

Що ще варто знати

В Україні тим роботодавцям, які не оформлюють трудові відносини зі своїми працівниками та не сплачують податки та Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), загрожують штрафи. За незадекларовану працю вони можуть сягати до 201 тис. грн.

Згідно з відкритими даними, на початок минулого року близько 3 млн осіб працювали, не маючи належно оформлених трудових відносин.

Нагадаємо, Україні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

Також ми писали, що в Україні за ігнорування запитів Податкової служби про надання інформації на громадян чекатиме покарання. Тепер за це передбачені штрафи у десятки тисяч гривень.