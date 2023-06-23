Штрафы от 1,7 тыс. грн — что важно знать предпринимателям

Денежные купюры в руках. Фото: google.com

В Украине предпринимателям грозит наказание за нарушение требования ведения военного учета. За это предусмотрена административная ответственность.

Механизм наказания прописан в ст. 210-1 КУоАП.

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Какие штрафы ждут нарушителей

По украинскому законодательству, работодатели должны вести такой персональный учет всех работников мужского пола, за исключением лиц, которые были исключены из него.

Так, предусмотрена административная ответственность:

для физлиц, ответственных за ведение военного учета — от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен;

для должностных лиц/руководителей — от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен.

В случае повторного правонарушения за год во время военного положения штраф будет больше:

для граждан, ответственных за военный учет — от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен;

для должностных лиц — от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. гривен.

За пренебрежение правилами ведения военного учета штрафы могут наложить на руководителей предприятий

За нарушение механизма ведения военного учета — как на директоров предприятий, так и на лиц, ответственных за ведение военного учета (кадровиков, бухгалтеров или других ответственных лиц).

При этом делами о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке, мобилизации, делами о возбуждении работодателями норм военного учета, составляющей соответствующее нарушение, занимаются руководители ТЦК. Это прописано в статье 235 КУоАП.

Что еще стоит знать

В Украине тем работодателям, которые не оформляют трудовые отношения со своими работниками и не платят налоги и Единый социальный взнос (ЕСВ), грозят штрафы. За незадекларированный труд они могут достигать 201 тыс. грн.

Согласно открытым данным, на начало прошлого года около 3 млн человек работали, не имея надлежаще оформленных трудовых отношений.

Напомним, Украине планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские автомобили. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде (ВРУ).

Также мы писали, что в Украине за игнорирование запросов Налоговой службы о предоставлении информации граждан будет ждать наказание. Теперь за это предусмотрены штрафы в десятки тысяч гривен.