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Цифрові сервіси для бізнесу: що зараз доступно у "Дії"

6 березня 2023 08:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Дія для бізнесу — які зараз доступні дистанційні послуги
За рік незламності запрацювали 49 сервісів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Міністерство цифрової трансформації України продовжує переводити надання державних послуг в електронний формат. Так, на порталі та в застосунку держпослуг "Дія" українці можуть оперативно, без зайвої бюрократії, скористатися низкою сервісів. За рік незламності запрацювали 49 послуг.

Про те, які послуги доступні для бізнесу, повідомляють Новини.LIVE.

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Реєстрація ФОП та ТОВ

На сайті "Дія" українці можуть зареєструвати ФОП за лічені хвилини. Зокрема, обробка заяви відбувається за кілька секунд.

Так само оперативно можна зареєструвати ТОВ. Проте це станеться автоматично, якщо заява відповідатиме умовам. Інакше — реєстрація відбудеться за участі держреєстратора, онлайн, упродовж робочого дня. За даними Мінцифри, загалом на сайті відкрили близько 429 тисяч ФОП, 10 тисяч ТОВ.

Оплата податків

Підприємці мають змогу оплачувати податки дистанційно. Зробити це в "Дії" теж можна доволі швидко. Скористатися послугою можуть ФОПи 1-3 групи на спрощеній системі оподаткування без найманих працівників.

Подання єДекларації

Для бізнесу на порталі "Дія" доступний сервіс "єДекларація", що заміняє 374 види різних дозвільних документів. Йдеться про ліцензії, сертифікати, посвідчення, рішення, висновки, дозволи. Послуга доступна під час воєнного стану, дозволяє безперебійно вести бізнес.

єРобота

Власники бізнесу та громадяни, які хочуть стати підприємцями, можуть подати заяву про грантову програму від уряду "єРобота".

Йдеться про фінанси, які не потрібно повертати. На такі гранти можна реалізувати бізнес-ідеї, відкрити власне підприємство чи вкласти кошти в розвиток старого бізнесу. На порталі "Дія" міститься детальний опис програми. Там можна отримати гранти за чотирма напрямами.

Зокрема, за програмою "Власна справа" можна отримати до 250 тисяч гривень на розвиток малого бізнесу, за умови створення бодай одного робочого місця. 

Держпрограма "Новий рівень" поширюється на переробні підприємства. За нею можна отримати до 8 млн грн на дороге обладнання чи збільшення виробничих потужностей.

Програма "Свій сад" покликана створити сади, ягідники чи виноградники площею від 1 до 25 га. За нею можна отримати до 400 тисяч гривень за один гектар.

Держпрограма "Своя теплиця" передбачає надання до 7 млн гривень на тепличні господарства. Гроші можна витратити на створення тепличного комплексу, закупівлю насіння чи обладнання.

Довідка про прибутки

У "Дії" також можна швидко отримати довідку про доходи із податкових реєстрів. Це механізм, який показує усі види офіційних прибутків, з яких сплачені податки, за обраний період часу. Сервісом скористалися близько 300 тисяч разів.

Будівельні послуги

Також за допомогою "Дії" можна почати будівництво чи ввести в експлуатацію нерухомість. Зараз доступні 15 послуг. Можна подати заяву на дозвіл на виконання будробіт, заповнити декларацію щодо готовності об'єкта до експлуатації. Послуги доступні як для великих промислових об'єктів, так і для будівництва приватних будинків чи невеликих підприємств. Більшість сервісів автоматизовані.

Дія.QR

Сервіс "Дія.QR" доступний для власників малого та середнього бізнесу. Це індивідуальний QR-код, з яким можна отримувати цифрові копії документів клієнтів чи партнерів на свою електронну пошту. Зокрема, його можуть використовувати університети для отримання копій документів від абітурієнтів або ж коворкінги для оформлення договорів оренди.

Валідація документів

Валідація дозволяє бізнесу перевіряти дійсність цифрових документів у "Дії", а також даних у них. Зокрема, прізвище та ім’я клієнта або ж його вік — для видачі онлайн-замовлень чи  категорій товару за віком.

Шеринг документів

Шеринг через портал "Дія" інтенсивно інтегрують банки. Зокрема, онлайн-шеринг використовують уже 15 фінустанов. Зокрема, monobank, Sense Bank, А-Банк та Укргазбанк. Це дозволяє українцям дистанційно відкривати банківські картки.

Дистанційно відкрили більше 2,5 млн банківських рахунків.

Дія.Підпис

Послуга "Дія.Підпис" дозволяє користувачам мобільного застосунку "Дія" оперативно підписувати документи будь-де і будь-коли. Її вже інтегрували популярні сервіси електронного документообігу. Зокрема, Вчасно, Документ.Онлайн та АСКОД онлайн.

Нагадаємо, в Україні розпочали бета-тестування оформлення документів на будівництво у застосунку державних послуг "Дія". Такий сервіс спростить подачу документів та прибере корупційну складову.

Також повідомлялося, що українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія".

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