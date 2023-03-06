Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Бизнес arrow Цифровые сервисы для бизнеса: что сейчас доступно в "Дії" arrow

Цифровые сервисы для бизнеса: что сейчас доступно в "Дії"

6 марта 2023 08:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Дія для бизнеса — какие доступны дистанционные услуги
За год несокрушимости заработали 49 сервисов
lis.jpg - Ксения Лисновская

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает переводить предоставление государственных услуг в электронный формат. Так, на портале и в приложении госуслуг "Дія" украинцы могут оперативно, без лишней бюрократии, пользоваться рядом сервисов. За год несокрушимости заработали 49 услуг.

О том, какие услуги доступны бизнесу, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Регистрация ФЛП и ООО

На сайте "Дія" украинцы могут зарегистрировать ФЛП в считанные минуты. В частности, обработка заявления происходит за несколько секунд.

Также оперативно можно зарегистрировать ООО. Однако это произойдет автоматически, если заявление будет удовлетворять условиям. Иначе – регистрация состоится при участии госрегистратора, онлайн, в течение рабочего дня. По данным Минцифры, всего на сайте открыли около 429 тысяч ФЛП, 10 тысяч ООО.

Оплата налогов

Предприниматели могут оплачивать налоги дистанционно. Сделать это в "Дії" тоже можно довольно быстро. Воспользоваться услугой могут ФЛП 1-3 группы на упрощенной системе налогообложения без наемных работников.

Представление еДекларации

Для бизнеса на портале "Дія" доступен сервис "еДекларация", заменяющий 374 вида различных разрешительных документов. Речь идет о лицензиях, сертификатах, удостоверениях, решениях, выводах, разрешениях. Услуга доступна во время военного положения, позволяет бесперебойно вести бизнес.

еРобота

Владельцы бизнеса и граждане, желающие стать предпринимателями, могут подать заявление по грантовой программе от правительства "еРобота".

Речь идет о финансах, которые не нужно возвращать. На такие гранты можно реализовать бизнес-идеи, открыть собственное предприятие или вложить средства в развитие старого бизнеса. На портале "Дія" содержится подробное описание программы. Там можно получить гранты по четырем направлениям.

В частности, по программе "Собственное дело" можно получить до 250 тысяч гривен на развитие малого бизнеса, при создании хотя бы одного рабочего места.

Госпрограмма "Новый уровень" распространяется на перерабатывающие предприятия. По ней можно получить до 8 млн грн на дорогостоящее оборудование или увеличение производственных мощностей.

Программа Свой сад призвана создать сады, ягодники или виноградники площадью от 1 до 25 га. По ней можно получить до 400 тысяч гривен за гектар.

Госпрограмма "Своя теплица" предусматривает предоставление до 7 млн гривен на тепличные хозяйства. Деньги можно потратить на создание тепличного комплекса, закупку семян или оборудования.

Справка о доходах

В "Дії" можно быстро получить справку о доходах из налоговых реестров. Это механизм, показывающий все виды официальных доходов, с которых уплачены налоги за выбранный период времени. Сервисом воспользовались около 300 тысяч раз.

Строительные услуги

Также с помощью "Дія" можно начать строительство или ввести в эксплуатацию недвижимость. В настоящее время доступно 15 услуг. Можно подать заявление на разрешение на выполнение стройработ, заполнить декларацию о готовности объекта к эксплуатации. Услуги доступны как для крупных промышленных объектов, так и для строительства частных домов или небольших предприятий. Большинство сервисов автоматизированы.

Дія.QR

Сервис "Дія.QR" доступен для владельцев малого и среднего бизнеса. Это индивидуальный QR-код, с которым можно получать цифровые копии документов клиентов или партнеров на свою электронную почту. В частности, его могут использовать университеты для получения копий документов от абитуриентов или коворкинги для оформления договоров аренды.

Валидация документов

Валидация позволяет бизнесу проверять подлинность цифровых документов в "Дії", а также данных в них. В частности, фамилия и имя клиента или его возраст — для выдачи онлайн-заказов или категорий товара по возрасту.

Шеринг документов

Шеринг через портал "Дія" интенсивно интегрируют банки. В частности, онлайн-шеринг используют уже 15 банков. В частности, monobank, Sense Bank, А-Банк и Укргазбанк. Это позволяет украинцам дистанционно открывать банковские карты.

Дистанционно открыли более 2,5 млн банковских счетов.

Дія.Подпись

Услуга "Дія.Подпись" позволяет пользователям мобильного приложения "Дія" оперативно подписывать документы где угодно и в любое время. Ее уже интегрировали популярные сервисы электронного документооборота. В частности, Вчасно, Документ.Онлайн и АСКОД онлайн.

Напомним, в Украине приступили к бета-тестированию оформления документов на строительство в приложении государственных услуг "Дія". Такой сервис упростит подачу документов и уберет коррупционную составляющую.

Также сообщалось, что украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

19:49 В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории

19:35 Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь

Новина з фото

19:31 В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали

19:30 Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки

19:20 В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:19 "ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение

19:10 Жители столицы могут слышать звуки выстрелов в четверг: причины

18:57 Новая тактика: в Воздушных силах рассказали, как рф маскирует "Шахеды" от ПВО

18:50 Суд арестовал имущество харьковской фармкомпании - фирма сотрудничала с РФ

18:46 Ткаченко рассказал, кто получит культурные ценности из "Межигорья" и "Сухолучья"

Новина з відео

18:24 Главные итоги прошлой недели: Шейтемальн расскажет о конфликте Зеленского с Залужным и заявлениях стендапера Щегеля

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен Украины отреагировал на жестокий расстрел украинского военного

Новина з відео

17:16В Харьковской области проходит обучение добровольцев "Гвардии наступления"

Новина з відео

17:03 Блогер из Хмельницкого устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:45 Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

Новина з відео

16:22 На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь

Новина з відео

16:21 Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах оккупантов в Ирпене

Новина з відео

13:12 Пономарев и DZIDZIO споют ради защитников Бахмута

Срочная новость

12:27​​​Директором НАБУ назначили Кривоноса

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Эксклюзив

11:23Первые украинские пилоты уже в США: все детали — эксклюзив

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00Хотим похоронить с почестями: семья спецназовца КОРД умоляет вернуть его тело из плена

07:00Пять вещей, которые необходимо знать о ситуации в Приднестровье

06:23Масштабная индексация в Украине: кому досталось всего 100 грн

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

18:00Храбрая Литва: как страна противостояла трем автократиям, включая россию

Актуальное по теме

None 6 Март 19:49

В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории

None 6 Март 19:30

Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь

None 6 Март 19:31

В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали

None 6 Март 19:13

Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB