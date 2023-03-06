Дія для бизнеса — какие доступны дистанционные услуги

За год несокрушимости заработали 49 сервисов

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает переводить предоставление государственных услуг в электронный формат. Так, на портале и в приложении госуслуг "Дія" украинцы могут оперативно, без лишней бюрократии, пользоваться рядом сервисов. За год несокрушимости заработали 49 услуг.

О том, какие услуги доступны бизнесу, сообщают Новини.LIVE.

Регистрация ФЛП и ООО

На сайте "Дія" украинцы могут зарегистрировать ФЛП в считанные минуты. В частности, обработка заявления происходит за несколько секунд.

Также оперативно можно зарегистрировать ООО. Однако это произойдет автоматически, если заявление будет удовлетворять условиям. Иначе – регистрация состоится при участии госрегистратора, онлайн, в течение рабочего дня. По данным Минцифры, всего на сайте открыли около 429 тысяч ФЛП, 10 тысяч ООО.

Оплата налогов

Предприниматели могут оплачивать налоги дистанционно. Сделать это в "Дії" тоже можно довольно быстро. Воспользоваться услугой могут ФЛП 1-3 группы на упрощенной системе налогообложения без наемных работников.

Представление еДекларации

Для бизнеса на портале "Дія" доступен сервис "еДекларация", заменяющий 374 вида различных разрешительных документов. Речь идет о лицензиях, сертификатах, удостоверениях, решениях, выводах, разрешениях. Услуга доступна во время военного положения, позволяет бесперебойно вести бизнес.

еРобота

Владельцы бизнеса и граждане, желающие стать предпринимателями, могут подать заявление по грантовой программе от правительства "еРобота".

Речь идет о финансах, которые не нужно возвращать. На такие гранты можно реализовать бизнес-идеи, открыть собственное предприятие или вложить средства в развитие старого бизнеса. На портале "Дія" содержится подробное описание программы. Там можно получить гранты по четырем направлениям.

В частности, по программе "Собственное дело" можно получить до 250 тысяч гривен на развитие малого бизнеса, при создании хотя бы одного рабочего места.

Госпрограмма "Новый уровень" распространяется на перерабатывающие предприятия. По ней можно получить до 8 млн грн на дорогостоящее оборудование или увеличение производственных мощностей.

Программа Свой сад призвана создать сады, ягодники или виноградники площадью от 1 до 25 га. По ней можно получить до 400 тысяч гривен за гектар.

Госпрограмма "Своя теплица" предусматривает предоставление до 7 млн гривен на тепличные хозяйства. Деньги можно потратить на создание тепличного комплекса, закупку семян или оборудования.

Справка о доходах

В "Дії" можно быстро получить справку о доходах из налоговых реестров. Это механизм, показывающий все виды официальных доходов, с которых уплачены налоги за выбранный период времени. Сервисом воспользовались около 300 тысяч раз.

Строительные услуги

Также с помощью "Дія" можно начать строительство или ввести в эксплуатацию недвижимость. В настоящее время доступно 15 услуг. Можно подать заявление на разрешение на выполнение стройработ, заполнить декларацию о готовности объекта к эксплуатации. Услуги доступны как для крупных промышленных объектов, так и для строительства частных домов или небольших предприятий. Большинство сервисов автоматизированы.

Дія.QR

Сервис "Дія.QR" доступен для владельцев малого и среднего бизнеса. Это индивидуальный QR-код, с которым можно получать цифровые копии документов клиентов или партнеров на свою электронную почту. В частности, его могут использовать университеты для получения копий документов от абитуриентов или коворкинги для оформления договоров аренды.

Валидация документов

Валидация позволяет бизнесу проверять подлинность цифровых документов в "Дії", а также данных в них. В частности, фамилия и имя клиента или его возраст — для выдачи онлайн-заказов или категорий товара по возрасту.

Шеринг документов

Шеринг через портал "Дія" интенсивно интегрируют банки. В частности, онлайн-шеринг используют уже 15 банков. В частности, monobank, Sense Bank, А-Банк и Укргазбанк. Это позволяет украинцам дистанционно открывать банковские карты.

Дистанционно открыли более 2,5 млн банковских счетов.

Дія.Подпись

Услуга "Дія.Подпись" позволяет пользователям мобильного приложения "Дія" оперативно подписывать документы где угодно и в любое время. Ее уже интегрировали популярные сервисы электронного документооборота. В частности, Вчасно, Документ.Онлайн и АСКОД онлайн.

Напомним, в Украине приступили к бета-тестированию оформления документов на строительство в приложении государственных услуг "Дія". Такой сервис упростит подачу документов и уберет коррупционную составляющую.

Также сообщалось, что украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".