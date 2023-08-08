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Ціни на АЗС активно зростають: скільки коштує бензин та дизель 8 серпня

8 серпня 2023 10:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на АЗС знову зросли — скільки коштує бензин та дизель 8 серпня
Заправка авто. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У вівторок, 8 серпня, на українському паливному ринку подовжують зростати ціни на найбільших автозаправних станціях. Значне підвищення демонструє бензин марки А-95 та дизельне паливо.

Про це повідомляють Новини. LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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За даними моніторингу, 8 серпня в Україні змінилась середня вартість усіх видів бензинів та дизелю.

Так, ціна на бренд "Євро-95" у середньому зросла на 44 копійки і становить 52,37 гривні за літр. Тоді як тиждень тому коштував 51,03, а на початку липня — 46,24.

Ціна на бензин А-95 зараз на АЗС — 50,32 гривні за літр. За день вартість зросла на 42 копійки. 20 липня коштував 48,80, а на початку липня — 46 гривні за літр.

Вартість дизпалива — на 49,58 гривні за літр, що більше на 44 копійки. Тиждень тому торгувався у середньому за 47,96.

Середні ціни на бензин А-92 — на рівні 47,61 гривні за літр, що більше на 16 копійок. Сім днів тому його продавали за 46,48.

Автогаз практично не змінився у вартості, коштує 23,54 гривні за літр.

 

бензин
Джерело: Auto.ria

При цьому ціни в різних регіонах суттєво різняться. Станом на 8 серпня вартість така:

 

АЗС
Джерело: Auto.ria

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Нагадаємо, як стверджують аналітики, чергового цінового стрибка на АЗС варто чекати на початку серпня поточного року.

Раніше у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

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