Цены на АЗС снова выросли — сколько стоит бензин и дизель 8 августа

Цены на АЗС активно растут: сколько стоит бензин и дизель 8 августа
Во вторник, 8 августа, на украинском топливном рынке продолжают расти цены на крупнейших автозаправочных станциях. Значительное повышение показывает бензин марки А-95 и дизельное топливо.
Об этом сообщают Новини. LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.
Сколько стоит в среднем топливо в стране
По данным мониторинга, 8 августа в Украине изменилась средняя стоимость всех видов бензинов и дизеля.
Так, цена на бренд Евро-95 в среднем выросла на 44 копейки и составляет 52,37 гривны за литр. В то время как неделю назад стоил 51,03, а в начале июля — 46,24.
Цена на бензин А-95 сейчас на АЗС — 50,32 гривны за литр. За день стоимость выросла на 42 копейки. 20 июля стоил 48,80, а в начале июля — 46 гривны за литр.
Стоимость дизтоплива — 49,58 гривны за литр, что больше на 44 копейки. Неделю назад торговался в среднем за 47,96.
Средние цены на бензин А-92 — на уровне 47,61 гривны за литр, что больше на 16 копеек. Семь дней назад его продавали по 46,48.
Автогаз практически не изменился в стоимости, стоит 23,54 гривны за литр.
При этом цены в разных регионах существенно разнятся. По состоянию на 8 августа стоимость такова:
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Напомним, как утверждают аналитики, очередного ценового скачка на АЗС следует ожидать уже в начале августа текущего года.
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