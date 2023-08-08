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Цены на АЗС активно растут: сколько стоит бензин и дизель 8 августа

8 августа 2023 10:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на АЗС снова выросли — сколько стоит бензин и дизель 8 августа
Заправка авто. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 8 августа, на украинском топливном рынке продолжают расти цены на крупнейших автозаправочных станциях. Значительное повышение показывает бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Об этом сообщают Новини. LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

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По данным мониторинга, 8 августа в Украине изменилась средняя стоимость всех видов бензинов и дизеля.

Так, цена на бренд Евро-95 в среднем выросла на 44 копейки и составляет 52,37 гривны за литр. В то время как неделю назад стоил 51,03, а в начале июля — 46,24.

Цена на бензин А-95 сейчас на АЗС — 50,32 гривны за литр. За день стоимость выросла на 42 копейки. 20 июля стоил 48,80, а в начале июля — 46 гривны за литр.

Стоимость дизтоплива — 49,58 гривны за литр, что больше на 44 копейки. Неделю назад торговался в среднем за 47,96.

Средние цены на бензин А-92 — на уровне 47,61 гривны за литр, что больше на 16 копеек. Семь дней назад его продавали по 46,48.

Автогаз практически не изменился в стоимости, стоит 23,54 гривны за литр.

 

бензин
Источник: Auto.ria

При этом цены в разных регионах существенно разнятся. По состоянию на 8 августа стоимость такова:

 

АЗС
Источник: Auto.ria

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Напомним, как утверждают аналитики, очередного ценового скачка на АЗС следует ожидать уже в начале августа текущего года.

Ранее в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

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