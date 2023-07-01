Налоги и штрафы для бизнеса – в Раде заблокировали закон №8401

Верховная Рада Украины. Фото: google.com

В парламенте заблокировали законопроект №8401 о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса. В Верховную Раду внесли постановление, призванное не вводить в стране проверки и штрафы для предпринимателей во время войны.

Постановление зарегистрировал народный депутат, руководитель межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков.

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Что известно о блокировании закона №8401

Разумков подчеркнул, что таким образом стремится отменить решение о принятии закона №8401. Он, по его мнению, "загонит бизнес под пол проверками, штрафами и высокими налогами".

Ситуацию прокомментировал представитель Налогового комитета ВР Ярослав Железняк. Он отметил, что готовились к этому, поэтому в законе большинство норм начинают действовать с 1 августа 2023 года.

"Ну, это было ожидаемо… в налоговый законопроект #8401 (отмена 2% ФЛП) внесли блокирующее постановление. Это от Разумкова. Думаю еще будет несколько. Это соответственно не дает Спикеру сейчас право подписать его", — написал он в Telegram.

По его словам, это никак не повлияет на судьбу принятого закона. Ожидается, что примерно в середине июля будет рассмотрено постановление, блокирующее закон. Он убежден, что его не поддержат и закон отправят на подпись к президенту.

Отмена льгот для бизнеса

Напомним, что 30 июня Верховная Рада поддержала возвращение страны на довоенную систему налогообложения с 1 августа. Речь идет об отмене 2% налога для ФЛП и возврате 5%. Принятие данного законопроекта было условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Он возвращает штрафы и проверки бизнеса. В частности, плательщикам, перешедшим с 2% ЕП на общую систему, предоставляется право перейти повторно на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. С 1 октября 2023 вернется ответственность за нарушения в сфере применения кассовых аппаратов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной таможенной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также с 1 июля 2023 Налоговая служба Украины будет иметь право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.