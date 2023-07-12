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Україна конфіскує $10 млн "дочки" російського виробника Greenfild

12 липня 2023 11:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Конфіскація російських коштів — Україна відбере $10 млн у Greenfild
Виробництво російської кави Жокей. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Україна планує конфіскувати кошти з рахунків представництва російського виробника чаю Greenfild, потужності якого розташовані на Київщині. Йдеться про понад 10 млн доларів в еквіваленті.

Відповідне рішення готує Шевченківський районний суд Києва, інформує 368.media.

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Арешт та конфіскація коштів

Фабрика виробника чаю Greenfild розташована у селі Требухів Київської області, там налічується до 1 тис. працівників. На початку війни село постраждало від російських окупантів. Частка продукції цієї фабрики становила третину від загального ринку, а річний виторг сягав 1,5 млрд гривень.

Компанія прагнула приховати зв'язок з Росією, проте обійти контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України (АМКУ), не вдалось. Керівник української розвідки Кирило Буданов на основі положень закону "Про правовий режим воєнного стану" особисто віддав наказав відчужити майно на користь Головного управління розвідки.

Згідно з ухвалою суду, йдеться про ТОВ "ТС Трейд", що займається виробництвом чаю та каву під такими відомими марками:

  • Greenfield;
  • Tess;
  • Принцеса Нурі;
  • Принцеса Ява;
  • Принцеса Гіта;
  • Жокей;
  • Jardin;
  • Piazza del Caffe.

Скільки грошей на рахунках компанії

Як зазначає видання, на рахунках фабрики було 373 млн гривень та 11,6 тис. євро. Щоб розвідка та Міноборони могли розпоряджатися майном та зарахувати грошові кошти на спеціальні рахунки, суд зняв із грошей арешт.

Торік Подільська окружна прокуратура Києва конфіскувала у вищевказаної компанії кошти у сумі 52 млн гривень. Їх передали на потреби ЗСУ.

Більше про санкції проти РФ

Нагадаємо, днями Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запровадження санкцій, які стосуються багатьох комерційних структур та їх власників. Державний бюджет отримав активів на мільярди гривень, які стосуються кількох наближених до Кремля олігархів РФ.

Також ми писали, що у Міністерстві юстиції України розповіли про те, як працюватиме механізм компенсації шкоди, завданої Росією. Зараз він перебуває на етапі реалізації.

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