Конфискация российских средств - Украина отберет $10 млн у Greenfild

Производство российского кофе Жокей. Фото: google.com

Украина планирует конфисковать средства со счетов представительства российского производителя чая Greenfild, мощности которого расположены в Киевской области. Речь идет о более чем 10 млн долларов в эквиваленте.

Соответствующее решение готовит Шевченковский районный суд Киева, сообщает 368.media.

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Арест и конфискация средств

Фабрика производителя чая Greenfild расположена в селе Требухов в Киевской области, там насчитывается до 1 тыс. работников. В начале войны село пострадало от российских оккупантов. Доля продукции этой фабрики составляла треть от общего рынка, а годовая выручка достигала 1,5 млрд гривен.

Компания стремилась скрыть связь с Россией, однако обойти контролирующие органы, в частности, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), не удалось. Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов на основе положений закона "О правовом режиме военного положения" лично отдал приказ об отчуждении имущества в пользу Главного управления разведки.

Согласно определению суда, речь идет об ООО "ТС Трейд", которое занимается производством чая и кофе под такими известными марками:

Greenfield;

Tess;

Принцесса Нури;

Принцесса Ява;

Принцесса Гита;

Жокей;

Jardin;

Piazza del Caffe.

Сколько денег на счетах компании

Как отмечает издание, на счетах фабрики было 373 млн гривен и 11,6 тыс. евро. Чтобы разведка и Минобороны могли распоряжаться имуществом и перевести денежные средства на специальные счета, суд снял с денег арест.

В прошлом году Подольская окружная прокуратура Киева конфисковала у вышеуказанной компании средства в сумме 52 млн гривен. Их передали на нужды ВСУ.

Больше о санкциях против РФ

Напомним, на днях Высший антикоррупционный суд принял решение о введении санкций, касающихся многих коммерческих структур и их владельцев. Государственный бюджет получил активы на миллиарды гривен, касающиеся нескольких приближенных к Кремлю олигархов РФ.

Также мы писали, что в Министерстве юстиции Украины рассказали о том, как будет работать механизм компенсации ущерба, причиненного Россией. В настоящее время он находится на этапе реализации.