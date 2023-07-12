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Українським аптекам заборонили заманювати споживачів цінами

12 липня 2023 10:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в аптеках — в Україні заборонили рекламувати вартість ліків
Аптечний заклад у Львові. Фото: photo-lviv.in.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні аптекам заборонили зазначити вартість лікарських засобів на рекламних вивісках. Таким чином, влада хоче убезпечити споживачів від введення в оману.

Про це розповів представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

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Оприлюднення цін на ліки

Як зазначає Мельничук, уряд на своєму черговому засіданні  ухвалив постанову, яка вносить зміни до ліцензійних умов гуртової та роздрібної торгівлі медикаментами. Її норми забороняють аптечним точкам зазначати ціни в рекламних оголошеннях.

Як йдеться у постанові, на вивісках та зовнішніх рекламних конструкціях аптечних установ дозволено вказувати найменування ліцензіатів, аптек чи торгових марок виключно за умови, що найменування не міститиме жодних натяків щодо цін.

Окрім того, у рекламі не можна маніпулювати особливостями обслуговування різних соціальних груп, зокрема, пенсіонерів. Заборонено вказувати інформацію, що може ввести в оману споживача, в тому числі йдеться про порівняння аптечного закладу не на користь інших аптек.

Що ще варто знати

Нагадаємо, із часу запровадження в Україні електронних рецептів, тобто з серпня минулого року, лікарі виписали вже близько мільйона таких документів. Хоч тепер на ринку немає безконтрольного продажу ліків, це стало ударом по доходах фармацевтів.

Також ми писали, що українці можуть отримати продукти харчування та ліки від Благодійного фонду Let's Help. Однак потрібно відповідати певним вимогам.

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