Цены в аптеках — в Украине запретили рекламировать стоимость лекарств

Аптечное заведение во Львове. Фото: photo-lviv.in.ua

В Украине аптекам запретили указать стоимость лекарственных средств на рекламных вывесках. Таким образом, власти хотят обезопасить потребителей от введения в заблуждение.

Об этом рассказал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram-канале.

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Обнародование цен на лекарства

Как отмечает Мельничук, правительство на своем очередном заседании приняло постановление, которое вносит изменения в лицензионные условия оптовой и розничной торговли медикаментами. Его нормы запрещают аптечным точкам указывать цены в рекламных объявлениях.

Как говорится в постановлении, на вывесках и наружных рекламных конструкциях аптечных учреждений разрешено указывать наименование лицензиатов, аптек или торговых марок исключительно при условии, что наименование не будет содержать никаких намеков на цены.

Кроме того, в рекламе нельзя манипулировать особенностями обслуживания разных социальных групп, в частности пенсионеров. Запрещено указывать информацию, которая может ввести в заблуждение потребителя, в том числе, речь идет о сравнении аптечного учреждения не в пользу других аптек.

Что еще стоит знать

Напомним, с момента введения в Украине электронных рецептов, то есть с августа прошлого года, врачи выписали уже около миллиона таких документов. Хотя сейчас на рынке нет бесконтрольной продажи лекарства, это стало ударом по доходам фармацевтов.

Также мы писали, что украинцы могут получить продукты питания и лекарства от Благотворительного фонда Let's Help. Однако нужно удовлетворять определенным требованиям.