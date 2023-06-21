Українцям обіцяють допомогу в 1,2 млн грн: хто має право та як отримати
В Україні деякі громадяни мають право отримати до 1,2 мільйона гривень допомоги від Агенції США з міжнародного розвитку USAID. Йдеться про тих, хто має власний бізнес.
Про те, хто саме може отримати гранти, поінформували у Міністерстві економіки України.
Що пропонує USAID
Як зазначають у відомстві, українські бізнесмени можуть оформити допомогу у розмірі від 600 тис. грн до 1,2 млн грн грантів на безперервність та відновлення бізнесу, який постраждав під час війни. Такі гранти надають у рамках програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".
На що можна витратити кошти
Гроші від USAID можна витратити на:
- переміщення чи відновлення бізнесу;
- розширення на зовнішні ринки;
- підтримку бізнес-можливостей та покращення.
Гранти можуть оформити такі сфери:
- IT та інжиніринг;
- виробництво електронної техніки, приладів, меблів, одягу, взуття, продуктів харчування;
- послуги з автоматизації, консалтингу, освіти, комунікації;
- креативні індустрії (кінострічки, аудіовізуальні матеріали).
Кошти нададуть:
- фізособам-підприємцям;
- приватним підприємствам;
- товариствам з обмеженою відповідальністю;
- акціонерним товариствам зі штатом до 250 працівників та річним оборотом до 50 млн євро.
Подавати заявки на гранти можна за наступним посиланням.
Нагадаємо, в Україні деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.
Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.