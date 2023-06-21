Українцям обіцяють допомогу в 1,2 млн грн — хто має право та як отримати

Бізнес-показники та розрахунки. Фото: Freepik

В Україні деякі громадяни мають право отримати до 1,2 мільйона гривень допомоги від Агенції США з міжнародного розвитку USAID. Йдеться про тих, хто має власний бізнес.

Про те, хто саме може отримати гранти, поінформували у Міністерстві економіки України.

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Що пропонує USAID

Як зазначають у відомстві, українські бізнесмени можуть оформити допомогу у розмірі від 600 тис. грн до 1,2 млн грн грантів на безперервність та відновлення бізнесу, який постраждав під час війни. Такі гранти надають у рамках програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

На що можна витратити кошти

Гроші від USAID можна витратити на:

переміщення чи відновлення бізнесу;

розширення на зовнішні ринки;

підтримку бізнес-можливостей та покращення.

Гранти можуть оформити такі сфери:

IT та інжиніринг;

виробництво електронної техніки, приладів, меблів, одягу, взуття, продуктів харчування;

послуги з автоматизації, консалтингу, освіти, комунікації;

креативні індустрії (кінострічки, аудіовізуальні матеріали).

Кошти нададуть:

фізособам-підприємцям;

приватним підприємствам;

товариствам з обмеженою відповідальністю;

акціонерним товариствам зі штатом до 250 працівників та річним оборотом до 50 млн євро.

Подавати заявки на гранти можна за наступним посиланням.

Нагадаємо, в Україні деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.