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Українцям обіцяють допомогу в 1,2 млн грн: хто має право та як отримати

21 червня 2023 11:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Українцям обіцяють допомогу в 1,2 млн грн — хто має право та як отримати
Бізнес-показники та розрахунки. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі громадяни мають право отримати до 1,2 мільйона гривень допомоги від Агенції США з міжнародного розвитку USAID. Йдеться про тих, хто має власний бізнес.

Про те, хто саме може отримати гранти, поінформували у Міністерстві економіки України.

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Що пропонує USAID

Як зазначають у відомстві, українські бізнесмени можуть оформити допомогу у розмірі від 600 тис. грн до 1,2 млн грн грантів на безперервність та відновлення бізнесу, який постраждав під час війни. Такі гранти надають у рамках програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

На що можна витратити кошти

Гроші від USAID можна витратити на:

  • переміщення чи відновлення бізнесу;
  • розширення на зовнішні ринки;
  • підтримку бізнес-можливостей та покращення.

Гранти можуть оформити такі сфери:

  • IT та інжиніринг;
  • виробництво електронної техніки, приладів, меблів, одягу, взуття, продуктів харчування;
  • послуги з автоматизації, консалтингу, освіти, комунікації;
  • креативні індустрії (кінострічки, аудіовізуальні матеріали).

Кошти нададуть:

  • фізособам-підприємцям;
  • приватним підприємствам;
  • товариствам з обмеженою відповідальністю;
  • акціонерним товариствам зі штатом до 250 працівників та річним оборотом до 50 млн євро.

Подавати заявки на гранти можна за наступним посиланням.

Нагадаємо, в Україні деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.

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