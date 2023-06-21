Украинцам обещают помощь в 1,2 млн грн — кто имеет право и как получить

Бизнес-показатели и расчеты. Фото: Freepik

В Украине некоторые граждане имеют право получить до 1,2 миллиона гривен помощи от Агентства США по международному развитию USAID. Речь идет о тех, кто имеет собственный бизнес.

О том, кто именно может получить гранты, проинформировали в Министерстве экономики Украины.

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Что предлагает USAID

Как отмечают в ведомстве, украинские бизнесмены могут оформить помощь в размере от 600 тыс. грн до 1,2 млн грн грантов на непрерывность и возобновление пострадавшего во время войны бизнеса. Такие гранты предоставляют в рамках программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

На что можно потратить деньги

Деньги от USAID можно потратить на:

перемещение или возобновление бизнеса;

расширение на внешние рынки;

поддержку бизнес-возможностей и улучшение.

Гранты могут оформить следующие сферы:

IT и инжиниринг;

производство электронной техники, приборов, мебели, одежды, обуви, продуктов питания;

услуги по автоматизации, консалтингу, образованию, коммуникации;

креативные индустрии (киноленты, аудиовизуальные материалы).

Средства предоставят:

физлицам-предпринимателям;

частным предприятиям;

обществам с ограниченной ответственностью;

акционерным обществам со штатом до 250 работников и годовым оборотом до 50 млн евро.

Подавать заявки на гранты можно по следующей ссылке.

Напомним, в Украине некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.