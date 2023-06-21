Украинцам обещают помощь в 1,2 млн грн: кто имеет право и как получить
В Украине некоторые граждане имеют право получить до 1,2 миллиона гривен помощи от Агентства США по международному развитию USAID. Речь идет о тех, кто имеет собственный бизнес.
О том, кто именно может получить гранты, проинформировали в Министерстве экономики Украины.
Что предлагает USAID
Как отмечают в ведомстве, украинские бизнесмены могут оформить помощь в размере от 600 тыс. грн до 1,2 млн грн грантов на непрерывность и возобновление пострадавшего во время войны бизнеса. Такие гранты предоставляют в рамках программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".
На что можно потратить деньги
Деньги от USAID можно потратить на:
- перемещение или возобновление бизнеса;
- расширение на внешние рынки;
- поддержку бизнес-возможностей и улучшение.
Гранты могут оформить следующие сферы:
- IT и инжиниринг;
- производство электронной техники, приборов, мебели, одежды, обуви, продуктов питания;
- услуги по автоматизации, консалтингу, образованию, коммуникации;
- креативные индустрии (киноленты, аудиовизуальные материалы).
Средства предоставят:
- физлицам-предпринимателям;
- частным предприятиям;
- обществам с ограниченной ответственностью;
- акционерным обществам со штатом до 250 работников и годовым оборотом до 50 млн евро.
Подавать заявки на гранты можно по следующей ссылке.
Напомним, в Украине некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.
Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.