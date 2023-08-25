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Украинцев начнут штрафовать с 1 октября: как и за что будут наказывать нарушителей

25 августа 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украинке — кого и как начнут наказывать с 1 октября
Кассовый аппарат. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Государственной налоговой службе разъяснили нюансы осуществления проверок работы с кассовыми аппаратами. C 1 октября 2023 года снова заработает система штрафов.

Об этом рассказали в одном из областных управлений ГНС.

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Проверки работы с РРО

Речь идет о вступлении изменений к закону Украины №3219, в частности об обязанности субъектов хозяйствования применять в своей работе регистраторы расчетных операций.

Закон возобновит действовавший до войны режим налогообложения. В рамках нового законодательства ответственность за нарушение норм смягчилась, поэтому и размеры штрафов уменьшились.

Плательщики смогут применять по своему усмотрению либо классические, либо программные регистраторы расчетных операций. В частности, программные РРО бесплатны, их разработала Государственная налоговая служба Украины. Их удобно установить на любой смартфон или планшет и использовать в работе.

Наказание бизнесу

С 1 октября этого года возобновится ответственность за нарушение норм этого закона.

Размер штрафа, который будут применять к физлицам-предпринимателям, плательщиков единого налога и не зарегистрированных плательщиками НДС, занимающимися продажей товаров, будет таков:

  • нарушение, совершенное впервые, будет стоить 25% стоимости проданных товаров работ и услуг с нарушением;
  • повторное нарушение составит 50% стоимости проданных с нарушением товаров.

Ранее штрафы предлагали установить на уровне 100% и 150% соответственно.

При этом за совершенные с 01.01.2022 по 30.09.2023 нарушения ответственности не будет. Исключение сделали только для торгующих субъектов:

  • подакцизными товарами;
  • осуществляют деятельность по покупке/продаже иностранной валюты;
  • деятельность в области организации и проведения азартных игр.

Что еще стоит знать

Напомним, около 51,5% от общего объема доходов ТОП-1000 крупнейших украинских предприятий сконцентрировано в компаниях из Киева (405 компаний). Еще 26% доходов генерируют 259 крупных предприятий, юридически расположенных в промышленных центрах Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областей.

Также мы писали, что непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.

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