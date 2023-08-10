Work.ua разорвет сотрудничество с компаниями, не вышедшими с рынка РФ

Магазин Leroy Merlin. Фото: google.com

В Украине популярен кадровый портал Work.ua разорвет сотрудничество с компаниями, не вышедшими с российского рынка. В списке — Ашан и Райффайзен Банк.

Об этом сообщил CEO Work.ua Артур Михно в соцсети Facebook.

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По словам Артура Михно, Work.ua прекратит сотрудничество с компаниями, организациями и банками, которые на второй год войны России с Украиной продолжают работать на территории страны-агрессора, уплачивая ей налоги.

Поэтому портал решил разорвать с ними все контракты на сумму более 5 миллионов гривен в год.

"Призываем партнеров robota.ua Jooble и все другие бизнесы и людей, которые пока сотрудничают с ними, написать заявления об увольнении, расторгнуть договоры и приостановить любое взаимодействие", — сообщил CEO Work.ua.

Он подчеркнул, что пока эти компании остаются на территории РФ, нужно вычеркнуть их из жизни. То есть не покупать, не предоставлять услуги, а также не работать на них и не быть партнерами. Речь идет о полном отказе от любого взаимодействия с такими брендами и их представителями.

Источник: ces.org.ua

Что еще стоит знать

Напомним, государство-агрессор постепенно теряет каналы для вывода средств за границу. В частности, под санкции США оказался банк-оператор системы "Юнистрим", поэтому иностранные банки массово отказываются принимать платежи через эту систему.

Также мы писали, что в России на фоне введения санкционных ограничений в отношении денежного сектора банкоматы закончили принимать валюту. Сейчас такой опции нет у большинства финансовых учреждений.

Добавим, 22 июля "Сенс Банк" с российскими "корнями" официально стал государственным. Это позволит избежать угроз финансовой стабильности.