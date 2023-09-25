Робота в Україні — яких фахівців шукають роботодавці восени

Вчитель у класі. Фото: google.com

На українському ринку праці восени 2023 року сталися зміни. Різко зросла кількість вакансій у низці категорій.

Про це свідчить інформація великого кадрового порталу Work.ua.

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Як змінилась ситуація на ринку праці

За даними аналітиків, в країні восени зросло на 37% число вакансій у категоріях "Освіта, наука" (5,52 тис. вакансій) та на 12% — "Управління персоналом, HR" (1,89 тис.). Суттєво побільшало пропозицій роботи в інших категоріях. Зокрема, на 47% у розділі "Культура, музика, шоу-бізнес" (724), на 14% — у категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (10,86 тис.), на 11% — "Сфера обслуговування" (19,44 тис.).

Подібна тенденція простежується за низкою посад. Кого роботодавці шукають інтенсивніше:

вчителів англійської — на 52% більше (1,2 тис. вакансій);

вчителів математики — на 50% (234);

офіс-менеджерів — на 47% (255);

учителів початкових класів — на 38% (263);

корекційних педагогів — на 36% (154);

фітнес-тренерів — на 36% (218);

викладачів німецької — на 35% (149);

вихователів — на 34% (844);

пакувальників — на 31% (750);

посудомийників — на 30% (311).

Ситуація із зарплатами

За аналітичною інформацією, за літо середня заробітна плата зросла на 1,3 тис. гривень. Найбільше платять працівникам у Києві, а найменше — у невеликих населених пунктах. Середня заробітна платна в країні становить 17 тис. грн (за розміщеними вакансіями), 18 тис. грн (за резюме).

У маленьких містах середня зарплатня — менше 10 тис. гривень. Серед великих міст найнижчі зарплати у Сумах — близько 13 тис. грн. А також у цьому списку: Кривий Ріг (14 тис. грн), Луцьк, Миколаїв, Херсон, Чернігів, Кропивницький, Рівне, Полтава.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український бізнес озвучив оптимістичні плани щодо заробітних плат для своїх співробітників у 2024 році. Так, близько 90% компаній мають намір підвищити оплату праці.

Також ми писали, що в Україні зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн.