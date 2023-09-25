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В Украине на рынке труда произошли изменения: кого сейчас ищут работодатели

25 сентября 2023 08:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — каких специалистов ищут работодатели осенью
Учитель в классе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке труда осенью 2023 года произошли изменения. Резко выросло количество вакансий в ряде категорий.

Об этом свидетельствует информация крупного кадрового портала Work.ua.

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Как изменилась ситуация на рынке труда

По данным аналитиков, в стране осенью выросло на 37% число вакансий в категориях "Образование, наука" (5,52 тыс. вакансий) и на 12% — "Управление персоналом, HR" (1,89 тыс.). Значительно увеличилось предложение работы в других категориях. В частности, на 47% в разделе "Культура, музыка, шоу-бизнес" (724), на 14% — в категории "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (10,86 тыс.), на 11% — "Сфера обслуживания" (19,44 тыс.).

Подобная тенденция наблюдается за рядом должностей. Кого работодатели ищут более интенсивно:

  • учителей английского — на 52% больше (1,2 тыс. вакансий);
  • учителей математики — на 50% (234);
  • офис-менеджеров — на 47% (255);
  • учителей начальных классов — на 38% (263);
  • коррекционных педагогов — на 36% (154);
  • фитнес-тренеров — на 36% (218);
  • преподавателей немецкого — на 35% (149);
  • воспитателей — на 34% (844);
  • упаковщиков — на 31% (750);
  • посудомоечников — на 30% (311).

Ситуация с зарплатами

По аналитической информации, за лето средняя заработная плата выросла на 1,3 тыс. гривен. Больше всего платят работникам в Киеве, а меньше всего — в небольших населенных пунктах. Средняя зарплата в стране составляет 17 тыс. грн (по размещенным вакансиям), 18 тыс. грн (по резюме).

В маленьких городах средняя зарплата — менее 10 тыс. гривен. Среди крупных городов самые низкие зарплаты в Сумах — около 13 тыс. грн. А также в этом списке: Кривой Рог (14 тыс. грн.), Луцк, Николаев, Херсон, Чернигов, Кропивницкий, Ровно, Полтава.

Что еще стоит знать

Напомним, украинский бизнес озвучил оптимистичные планы по заработным платам для своих сотрудников в 2024 году. Так, около 90% компаний намерены повысить оплату труда.

Также мы писали, что в Украине выросла средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн, до 17,5 тыс. грн.

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