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В Україні назвали лідерів сфер транспорту та пошти за виторгом: Індекс Opendatabot

5 жовтня 2023 11:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Укрзалізниця лідирує у сфері транспорту за виторгом — Індекс Opendatabot
Працівник логістичної сфери. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Опендатабот опублікував Індекс найкращих українських компаній за виторгом у сферах транспорту та пошти. Очолив список національний залізничний перевізник "Укрзалізниця".

Про це інформує Opendatabot.

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Які компанії потрапили до Індексу Опендатабота

Аналітики зазначили, що на восьмій сходинці у рейтингу серед усіх галузей — транспорт та пошта. У ТОП-10 компаній, окрім монополіста у сфері залізничних перевезень, входять:

  • Укрзалізниця — 52,45 млрд гривень;
  • Оператор газотранспортної системи України — 45,97 млрд гривень;
  • Нова пошта — 23,69 млрд гривень;
  • Сантрейд — 13,65 млрд гривень;
  • Укрпошта — 10,32 млрд гривень;
  • Укртранснафта — 9,01 млрд гривень;
  • Лемтранс — 8,62 млрд гривень;
  • Укртрансгаз — 6,88 млрд гривень;
  • Логістик Юніон — 5,43 млрд гривень;
  • Промвагонтранс — 3,42 млрд гривень.

 

Укрзалізниця
Джерело: Opendatabot

Індекс Опендатаботу є аналітичним інструментом для оцінки реального стану та географії вітчизняного бізнесу, що базується на інформації із держреєстрів, реєстрів Опендатаботу, фінансовій звітності підприємств, інформації про зв’язки з Росією, санкційні списки, а також аналітичних інструментів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Опендатабот оприлюднив Індекс найкращих українських компаній за виторгом у банківській сфері. Очолила список державна фінустанова "ПриватБанк".

Також ми писали, що Україна потрапила у трійку лідерів серед найінноваційніших економік у світі. Наша держава увійшла саме до переліку тих країн, які мають доходи нижче середнього.

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