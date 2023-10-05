Укрзалізниця лідирує у сфері транспорту за виторгом — Індекс Opendatabot

Працівник логістичної сфери. Фото: google.com

Опендатабот опублікував Індекс найкращих українських компаній за виторгом у сферах транспорту та пошти. Очолив список національний залізничний перевізник "Укрзалізниця".

Про це інформує Opendatabot.

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Аналітики зазначили, що на восьмій сходинці у рейтингу серед усіх галузей — транспорт та пошта. У ТОП-10 компаній, окрім монополіста у сфері залізничних перевезень, входять:

Укрзалізниця — 52,45 млрд гривень;

Оператор газотранспортної системи України — 45,97 млрд гривень;

Нова пошта — 23,69 млрд гривень;

Сантрейд — 13,65 млрд гривень;

Укрпошта — 10,32 млрд гривень;

Укртранснафта — 9,01 млрд гривень;

Лемтранс — 8,62 млрд гривень;

Укртрансгаз — 6,88 млрд гривень;

Логістик Юніон — 5,43 млрд гривень;

Промвагонтранс — 3,42 млрд гривень.

Джерело: Opendatabot

Індекс Опендатаботу є аналітичним інструментом для оцінки реального стану та географії вітчизняного бізнесу, що базується на інформації із держреєстрів, реєстрів Опендатаботу, фінансовій звітності підприємств, інформації про зв’язки з Росією, санкційні списки, а також аналітичних інструментів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Опендатабот оприлюднив Індекс найкращих українських компаній за виторгом у банківській сфері. Очолила список державна фінустанова "ПриватБанк".

Також ми писали, що Україна потрапила у трійку лідерів серед найінноваційніших економік у світі. Наша держава увійшла саме до переліку тих країн, які мають доходи нижче середнього.