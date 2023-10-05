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В Украине назвали лидеров сфер транспорта и почты по выручке: Индекс Opendatabot

5 октября 2023 11:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Укрзализныця лидирует в сфере транспорта по выручке — Индекс Opendatabot
Работник логистической сферы. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Опендатабот опубликовал Индекс самых лучших украинских компаний по выручке в сфере транспорта и почты. Возглавил список национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця".

Об этом информирует Opendatabot.

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Какие компании попали в Индекс Опендатабота

Аналитики отметили, что на восьмой строчке в рейтинге среди всех отраслей — транспорт и почта. В ТОП-10 компаний, кроме монополиста в сфере железнодорожных перевозок, входят:

  • Укрзализныця — 52,45 млрд гривен;
  • Оператор газотранспортной системы Украины — 45,97 млрд гривен;
  • Новая почта — 23,69 млрд гривен;
  • Сантрейд — 13,65 млрд гривен;
  • Укрпочта — 10,32 млрд гривен;
  • Укртранснефть — 9,01 млрд гривен;
  • Лемтранс — 8,62 млрд гривен;
  • Укртрансгаз — 6,88 млрд гривен;
  • Логистик Юнион — 5,43 млрд гривен;
  • Промвагонтранс — 3,42 млрд гривен.

 

Укрзализныця
Источник: Opendatabot

Индекс Опендатабота является аналитическим инструментом для оценки реального состояния и географии отечественного бизнеса, базирующейся на информации из госреестров, реестров Опендатабота, финансовой отчетности предприятий, информации о связях с Россией, санкционных списках, а также аналитических инструментов.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Опендатабот обнародовал Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавил список государственное финучреждение "ПриватБанк".

Также мы писали, что Украина попала в тройку лидеров среди инновационных экономик в мире. Наше государство вошло именно в список тех стран, которые имеют доходы ниже среднего.

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