Укрзализныця лидирует в сфере транспорта по выручке — Индекс Opendatabot

В Украине назвали лидеров сфер транспорта и почты по выручке: Индекс Opendatabot
Опендатабот опубликовал Индекс самых лучших украинских компаний по выручке в сфере транспорта и почты. Возглавил список национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця".
Об этом информирует Opendatabot.
Какие компании попали в Индекс Опендатабота
Аналитики отметили, что на восьмой строчке в рейтинге среди всех отраслей — транспорт и почта. В ТОП-10 компаний, кроме монополиста в сфере железнодорожных перевозок, входят:
- Укрзализныця — 52,45 млрд гривен;
- Оператор газотранспортной системы Украины — 45,97 млрд гривен;
- Новая почта — 23,69 млрд гривен;
- Сантрейд — 13,65 млрд гривен;
- Укрпочта — 10,32 млрд гривен;
- Укртранснефть — 9,01 млрд гривен;
- Лемтранс — 8,62 млрд гривен;
- Укртрансгаз — 6,88 млрд гривен;
- Логистик Юнион — 5,43 млрд гривен;
- Промвагонтранс — 3,42 млрд гривен.
Индекс Опендатабота является аналитическим инструментом для оценки реального состояния и географии отечественного бизнеса, базирующейся на информации из госреестров, реестров Опендатабота, финансовой отчетности предприятий, информации о связях с Россией, санкционных списках, а также аналитических инструментов.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее Опендатабот обнародовал Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавил список государственное финучреждение "ПриватБанк".
Также мы писали, что Украина попала в тройку лидеров среди инновационных экономик в мире. Наше государство вошло именно в список тех стран, которые имеют доходы ниже среднего.