Glusco перевірять через махінації з фінансами

Автозаправна станція. Фото: Unplush

В Україні Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало перевірку ефективності управління популярною мережею автозаправних станцій Glusco, яку арештували та передали агентству минулого року. Питання виникли через низькі фінансові надходження мережі до державного бюджету.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Читайте також:

Перевірки мережі Glusco

Як зазначило керівництво АРМА, агенція взялась за перевірки найбільш значних резонансних та важливих для держави справ.

Там зазначили, що агенція одержала інформацію про неналежне виконання управителем умов договору управління. Йдеться про передачу недостовірних відомостей щодо витрат та доходів від управлінської діяльності мережею.

Як зауважують в АРМА, управитель більше року користується активами великої мережі, куди входить 89 автозаправних комплексів, вісім земельних ділянок, дві нафтобази та корпоративні права десятків компаній. Тоді як за весь цей час державний бюджет отримав тільки 1,15 млн грн. Цей факт і викликав обґрунтовані питання щодо ефективності управління, додали в АРМА.

"Наша мета дуже чітка — управління активами на мільярди гривень має бути ефективним і приносити бюджету воюючої країни належні доходи", — наголосили в агенції.

Перевірки триватимуть до кінця липня. За умовами договору, АРМА наділена правом дострокового та одностороннього розірвання договору у разі виявлення порушення з боку управителя.

Що відомо про мережу Glusco

В Україні мережу Glusco створили на основі активів "Роснєфті". У 2016 році бізнес компанії купив ізраїльський бізнесмен Нісан Мойсеєв, який мережу назвав Glusco.

У 2017 році журналісти встановили звʼязок між компанією Glusco та проросійським політиком, підозрюваним у держзраді Віктором Медведчуком.

У березні 2021-го правоохоронці викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через цю мережу.

Згодом корпоративні права низки компаній, у власності яких перебували АЗС Glusco, арештували.

Взимку 2021 року новим власником компанії став грецький бізнесмен Димитріос Аніфантакіс.

У травні минулого року управителем мережі АЗС Glusco уряд визначив "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Кабмін застосував особливий порядок передачі арештованих об’єктів через ризики збою та переривання у їх функціонуванні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 липня в Україні повернули довоєнні ставки податку на пальне. Оновлені акцизи на пальне тепер такі: акциз для бензинів — 213,5 євро за 1 тис. л.; для дизелю — 139,5 євро за 1 тис. літрів; для автогазу — 52 євро за 1 тис. л.

Також ми писали, що раніше в НБУ попереджали, що в Україні на паливному ринку після 1 липня вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.