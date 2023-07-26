Glusco проверят из-за махинаций с финансами

Автозаправочная станция. Фото: Unplush

В Украине Агентство по розыску и менеджменту активов приступило к проверке эффективности управления популярной сетью автозаправочных станций Glusco, которую арестовали и передали агентству в прошлом году. Вопросы возникли из-за низких финансовых поступлений сети в государственный бюджет.

Об этом информирует пресс-служба АРМА.

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Проверки сети Glusco

Как отметило руководство АРМА, агентство взялось за проверки наиболее значительных резонансных и важных для государства дел.

Там отметили, что агентство получило информацию о ненадлежащем исполнении управляющим условиями договора управления. Речь идет о передаче недостоверных сведений о расходах и доходах от управленческой деятельности по сети.

Как отмечают в АРМА, управляющий больше года пользуется активами крупной сети, куда входит 89 автозаправочных комплексов, восемь земельных участков, две нефтебазы и корпоративные права десятков компаний. Но за все это время государственный бюджет получил только 1,15 млн грн. Этот факт и вызвал обоснованные вопросы эффективности управления, добавили в АРМА.

"Наша цель очень четкая — управление активами на миллиарды гривен должно быть эффективным и приносить бюджету воюющей страны надлежащие доходы", — подчеркнули в агентстве.

Проверки будут продолжаться до конца июля. По условиям контракта, АРМА наделена правом досрочного и одностороннего расторжения контракта в случае выявления нарушения со стороны управляющего.

Что известно о сети Glusco

В Украине сеть Glusco была создана на основе активов "Роснефти". В 2016 году бизнес компании купил израильский бизнесмен Нисан Моисеев, сеть назвал Glusco.

В 2017 году журналисты установили связь между компанией Glusco и пророссийским политиком, подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком.

В марте 2021 года правоохранители разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через эту сеть.

Впоследствии корпоративные права ряда компаний, в собственности которых находились АЗС Glusco, были арестованы.

Зимой 2021 года новым владельцем компании стал греческий бизнесмен Димитриос Анифантакис.

В мае прошлого года управляющим сети АЗС Glusco правительство определило "Нефтегаз Ойл Трейдинг". Кабмин применил особый порядок передачи арестованных объектов из-за рисков сбоя и прерывания в их функционировании.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июля в Украину вернули довоенные ставки налога на горючее. Обновленные акцизы на топливо теперь таковы: акциз для бензинов — 213,5 евро за 1 тыс. л.; для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. литров; для автогаза — 52 евро за 1 тыс. л.

Также мы писали, что ранее НБУ предупреждали, что в Украине на топливном рынке после 1 июля стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.