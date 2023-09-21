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В Україні суттєво змінять ставки за мікрокредитами: що вирішила Рада

21 вересня 2023 12:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мікрокредити в Україні — шалені ставки суттєво знизять
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні можуть суттєво знизитися ставки за мікрокредитами, які зараз становлять 1,5 тис. відсотків річних. Відповідний законопроєкт, ініційований Національним банком, пройшов перше читання у парламенті.

Про це повідомив заступник голови Фінансового комітету у Верховній Раді Ярослав Железняк.

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Детальніше про законопроєкт

За словами представника парламентського комітету, йдеться про законопроєкт №9422.  За нього проголосували 243 народних депутати.

"Парламент прийняв за основу законопроект від Нацбанку №9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників", — написав Железняк.

Політик уточнив, що відповідний проєкт закону пропонує обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. Станом на зараз вона буває 2-3% і вище.

Що кажуть у Нацбанку

Раніше у Національному банку виступили з пропозицією внести зміни до закону "Про споживче кредитування", встановивши граничні норми кредитних ставок. У НБУ пояснили, що такі норми є усталеною практикою регуляторів у країнах Європейського Союзу (ЄС), Великій Британії та Сполучених Штатах.

Максимальний розмір реальної денної відсоткової ставки, тобто загальних витрат за споживчим кредитом, виражених у відсотках за день користування кредитом від загального розміру виданого кредиту, не має перевищувати суму з розрахунку 0,8% у день, заявляли в НБУ.

Ще Нацбанк виступав за впровадження штрафів за порушення нових вимог.

Як зазначали в НБУ, питання щодо етичної поведінки кредиторів та колекторів при врегулюванні прострочених боргів Національний банк контролює, тоді як кредити понад 1,5 тис. відсотків річних є вкрай нездоровою практикою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, NovaPay, що належить українському поштовому оператору "Нова пошта" отримала розширену ліцензію від Національного банку України (НБУ). Це дозволить компанії видавати клієнтам власні платіжні карти та пропонувати кредитні програми.

Також ми писали, що українці упродовж минулого року активно повертали заборгованість за мікрокредитами. Хоч за час війни сума таких боргів скоротилась на кілька мільярдів гривень, кількість оформлених мікропозик знову почала зростати.

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