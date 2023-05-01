"Нова пошта" запропонує клієнтам власні платіжні карти та кредитні програми

Обслуговування клієнтів "Нової пошти". Фото: Novaposhta.ua

NovaPay, що належить українському поштовому оператору "Нова пошта" отримала розширену ліцензію від Національного банку України (НБУ). Це дозволить компанії видавати клієнтам власні платіжні карти та пропонувати кредитні програми.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

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Які послуги стануть доступні у NovaPay

Зазначається, що NovaPay отримала ліцензію на надання таких послуг:

зарахування готівки на рахунки користувачів, а також усі послуги з відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

зняття готівки з рахунків користувачів;

виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача;

надання користувачам коштів на умовах кредиту та операції з ними;

емісія платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;

переказ грошей без відкриття рахунку.

У пресслужбі NovaPay розповіли, що розширена ліцензія Нацбанку дозволить надавати нові послуги фізичним особам та бізнесу. Компанія має намір випускати карти для клієнтів, а також обслуговувати бізнес та кредитувати користувачів.

"Відкриття рахунків та власна емісія карт зробить розрахунки для клієнтів і між ними швидшими та зручнішими. Насамперед це полегшення відчують споживачі "Нової пошти", а надалі — і ті, хто не пов'язаний з логістикою", — додали у NovaPay.

Нові послуги будуть доступні як у відділеннях "Нової пошти", так і в мобільному застосунку, який з'явиться до кінця року.

Також ліцензію НБУ надав АТ "Укрпошта".

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, до 2025-го "Нова пошта" хоче інвестувати 10 млн євро у розвиток у Європі та відкрити 200 відділень у 30 країнах, зібрати флот із чотирьох літаків. Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26.

Також ми писали, що компанія підбила підсумки роботи за минулий рік. Як розповіли представники компанії, за 2022 рік "Нова пошта" відкрила одну тисячу нових відділень, кількаразово збільшила доставку посилок від громадян в європейські країни.