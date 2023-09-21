Микрокредиты в Украине — безумные ставки существенно снизят

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине могут существенно снизиться ставки по микрокредитам, которые сейчас составляют 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующий законопроект, инициированный Национальным банком, прошел первое чтение в парламенте.

Об этом сообщил заместитель главы Финансового комитета в Верховной Раде Ярослав Железняк.

Читайте также:

Подробнее о законопроекте

По словам представителя парламентского комитета, речь идет о законопроекте №9422. За него проголосовали 243 народных депутата.

"Парламент принял за основу законопроект от Нацбанка №9422 об ограничении ставок микрокредитовщиков", — написал Железняк.

Политик уточнил, что соответствующий проект закона предлагает ограничить максимальную ставку на 1% в день. По состоянию на сейчас она бывает 2-3% и выше.

Что говорят в Нацбанке

Ранее в Национальном банке выступили с предложением внести изменения в закон "О потребительском кредитовании", установив предельные нормы кредитных ставок. В НБУ объяснили, что такие нормы являются устоявшейся практикой регуляторов в странах Европейского Союза (ЕС), Великобритании и Соединенных Штатах.

Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день, заявляли в НБУ.

Еще Нацбанк выступал за введение штрафов за нарушение новых требований.

Как отмечали в НБУ, вопросы по этическому поведению кредиторов и коллекторов при урегулировании просроченных долгов Национальный банк контролирует, тогда как кредиты в более 1,5 тыс. процентов годовых являются крайне нездоровой практикой.

Что еще стоит знать

Напомним, что NovaPay, принадлежащая украинскому почтовому оператору "Новая почта" получила расширенную лицензию от Национального банка Украины (НБУ). Это позволит компании выдавать клиентам свои платежные карты и предлагать кредитные программы.

Также мы писали, что украинцы в течение прошлого года активно возвращали задолженность по микрокредитам. Хотя за время войны сумма таких долгов сократилась на несколько миллиардов гривен, количество оформленных микрозаймов снова начало расти.