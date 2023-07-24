Бензин в Україні 24 липня — на АЗС підскочили ціни

Автомобільна заправна станція. Фото: Unplush

В Україні вартість дизельного пального та бензинів за тиждень зросла. Йдеться про середні ціни на пальне, які пропонують автозаправні станції.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Авто. Ріа.

Читайте також:

Середні ціни на АЗС 24 липня

За даними порталу, за тиждень подорожчали усі види пального, окрім автогазу. У понеділок, 24 липня, А-95+ пропонують у середньому за ціною 50,36 грн/л, тоді як 17 липня коштував 50,03 грн/л. Варто зауважити, що до підвищення ПДВ із 7% до 20% з липня поточного року ця марка бензину продавалась у середньому за 47,19 грн/л.

Марка А-95 зросла у вартості з 47,89 грн/л до 48,18. На початку липня коштувала 44,85 грн/л.

Дизельне паливо у понеділок коштує 47,19, тоді як тиждень тому його реалізовували у середньому за 46,89 грн/л. На початку липня дизель продавали за 43,40 грн/л.

Автомобільний газ 24 липня продають за 23,38 грн/л. Його вартість незначно зменшилась за тиждень. 17 липня коштував 23,39, а на кінець червня його реалізовували за 21,93 грн/л.

Джерело: Auto.ria

Більше про бензин

Нагадаємо, раніше в НБУ попереджали, що в Україні на паливному ринку після 1 липня вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Також ми писали, що з 1 липня в Україні повернули довоєнні ставки податку на пальне. Оновлені акцизи на пальне тепер такі: акциз для бензинів — 213,5 євро за 1 тис. л.; для дизелю — 139,5 євро за 1 тис. літрів; для автогазу — 52 євро за 1 тис. л.