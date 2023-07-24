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В Україні зросли ціни на АЗС: скільки коштує пальне 24 липня

24 липня 2023 08:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бензин в Україні 24 липня — на АЗС підскочили ціни
Автомобільна заправна станція. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні вартість дизельного пального та бензинів за тиждень зросла. Йдеться про середні ціни на пальне, які пропонують автозаправні станції.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Авто. Ріа.

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Середні ціни на АЗС 24 липня

За даними порталу, за тиждень подорожчали усі види пального, окрім автогазу. У понеділок, 24 липня, А-95+ пропонують у середньому за ціною 50,36 грн/л, тоді як 17 липня коштував 50,03 грн/л. Варто зауважити, що до підвищення ПДВ із 7% до 20% з липня поточного року ця марка бензину продавалась у середньому за 47,19 грн/л.

Марка А-95 зросла у вартості з 47,89 грн/л до 48,18. На початку липня коштувала 44,85 грн/л.

Дизельне паливо у понеділок коштує 47,19, тоді як тиждень тому його реалізовували у середньому за 46,89 грн/л. На початку липня дизель продавали за 43,40 грн/л.

Автомобільний газ 24 липня продають за 23,38 грн/л. Його вартість незначно зменшилась за тиждень. 17 липня коштував 23,39, а на кінець червня його реалізовували за 21,93 грн/л.

бензин
Джерело: Auto.ria

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Нагадаємо, раніше в НБУ попереджали, що в Україні на паливному ринку після 1 липня вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Також ми писали, що з 1 липня в Україні повернули довоєнні ставки податку на пальне. Оновлені акцизи на пальне тепер такі: акциз для бензинів — 213,5 євро за 1 тис. л.; для дизелю — 139,5 євро за 1 тис. літрів; для автогазу — 52 євро за 1 тис. л.

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