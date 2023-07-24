Бензин в Украине 24 июля — на АЗС подскочили цены

В Украине выросли цены на АЗС: сколько стоит топливо 24 июля
В Украине стоимость дизельного топлива и бензинов за неделю выросла. Речь идет о средних ценах на горючее, которые предлагают автозаправочные станции.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Авто. Риа.
Средние цены на АЗС 24 июля
По данным портала, за неделю подорожали все виды горючего, кроме автогаза. В понедельник, 24 июля, А-95+ предлагают в среднем по цене 50,36 грн/л, в то время как 17 июля стоил 50,03 грн/л. Следует отметить, что до повышения НДС с 7% до 20% с июля текущего года эта марка бензина продавалась в среднем за 47,19 грн/л.
Марка А-95 выросла в цене с 47,89 грн/л до 48,18. В начале июля стоила 44,85 грн/л.
Дизельное топливо в понедельник стоит 47,19, в то время как неделю назад его реализовывали в среднем за 46,89 грн/л. В начале июля дизель продавали по 43,40 грн/л.
Автомобильный газ 24 июля продается по 23,38 грн/л. Его стоимость незначительно снизилась за неделю. 17 июля стоил 23,39, а к концу июня его реализовывали по 21,93 грн/л.
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Напомним, ранее в НБУ предупреждали, что в Украине на топливном рынке после 1 июля стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.
Также мы писали, что с 1 июля в Украине вернули довоенные ставки налога на горючее. Обновленные акцизы на топливо теперь таковы: акциз для бензинов — 213,5 евро за 1 тыс. л.; для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. литров; для автогаза — 52 евро за 1 тыс. л.