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В Украине выросли цены на АЗС: сколько стоит топливо 24 июля

24 июля 2023 08:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бензин в Украине 24 июля — на АЗС подскочили цены
Автомобильная заправочная станция. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине стоимость дизельного топлива и бензинов за неделю выросла. Речь идет о средних ценах на горючее, которые предлагают автозаправочные станции.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Авто. Риа.

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Средние цены на АЗС 24 июля

По данным портала, за неделю подорожали все виды горючего, кроме автогаза. В понедельник, 24 июля, А-95+ предлагают в среднем по цене 50,36 грн/л, в то время как 17 июля стоил 50,03 грн/л. Следует отметить, что до повышения НДС с 7% до 20% с июля текущего года эта марка бензина продавалась в среднем за 47,19 грн/л.

Марка А-95 выросла в цене с 47,89 грн/л до 48,18. В начале июля стоила 44,85 грн/л.

Дизельное топливо в понедельник стоит 47,19, в то время как неделю назад его реализовывали в среднем за 46,89 грн/л. В начале июля дизель продавали по 43,40 грн/л.

Автомобильный газ 24 июля продается по 23,38 грн/л. Его стоимость незначительно снизилась за неделю. 17 июля стоил 23,39, а к концу июня его реализовывали по 21,93 грн/л.

бензин
Источник: Auto.ria

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Напомним, ранее в НБУ предупреждали, что в Украине на топливном рынке после 1 июля стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Также мы писали, что с 1 июля в Украине вернули довоенные ставки налога на горючее. Обновленные акцизы на топливо теперь таковы: акциз для бензинов — 213,5 евро за 1 тыс. л.; для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. литров; для автогаза — 52 евро за 1 тыс. л.

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