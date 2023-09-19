В Укрэнерго призвали бизнесменов приобрести генераторы

Работающий генератор на улице. Фото: Минреинтеграции Украины

Укрэнерго обратилось к украинским бизнесменам с просьбой заблаговременно приобрести генераторы. Такое решение связано с возможными рисками подготовки энергосистемы к зимнему периоду.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на председателя правления НЭК Владимира Кудрицкого.

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Как сообщается, при возникновении дефицита электричества в стране Укрэнерго доведёт до регионов лимиты потребления. Но кого, в какой момент и на сколько исключать, будут решать облэнерго. Однако, по мнению энергетиков, важно чтобы подготовились как потребители, так и бизнес.

"Всем, у кого есть возможность приобрести автономные источники питания: генераторы, аккумуляторы — важно это сделать. В зависимости от размера бизнеса также стоит провести расчёты — импортируемая электроэнергия будет стоить дешевле, чем произведённая с помощью генератора", — говорится в сообщении.

Однако, по словам Владимира Кудрицкого, делать самые плохие прогнозы по развитию зимних событий не стоит. Но преждевременная подготовка к непредвиденным последствиям со стороны РФ — необходима.

"Ещё раз хочу подчеркнуть: негативные сценарии - это не факт и не точный прогноз. Это риски, к которым мы все должны быть готовы. Наша общая готовность реагировать на любые сценарии - не меньший фактор, чем плотное ПВО", - заявил он на встрече с компаниями-членами Европейской бизнес-ассоциации (EBA).

Напомним, что недавно от Укрэнерго потребовали объяснений относительно неотложной отчётности о причинах, почему прибегали к аварийной помощи для балансировки объединённой энергосистемы в июле-августе текущего года. А перед этим стало известно, что регулятор должен участникам энергорынка 50 млрд. гривен.