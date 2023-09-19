Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow В Укрэнерго призвали бизнесменов приобрести генераторы arrow

В Укрэнерго призвали бизнесменов приобрести генераторы

19 сентября 2023 23:40
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Укрэнерго призвали бизнесменов приобрести генераторы
Работающий генератор на улице. Фото: Минреинтеграции Украины
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Укрэнерго обратилось к украинским бизнесменам с просьбой заблаговременно приобрести генераторы. Такое решение связано с возможными рисками подготовки энергосистемы к зимнему периоду.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на председателя правления НЭК Владимира Кудрицкого.

Читайте также:

Готовность к возможным отключениям


Как сообщается, при возникновении дефицита электричества в стране Укрэнерго доведёт до регионов лимиты потребления. Но кого, в какой момент и на сколько исключать, будут решать облэнерго. Однако, по мнению энергетиков, важно чтобы подготовились как потребители, так и бизнес.

"Всем, у кого есть возможность приобрести автономные источники питания: генераторы, аккумуляторы — важно это сделать. В зависимости от размера бизнеса также стоит провести расчёты — импортируемая электроэнергия будет стоить дешевле, чем произведённая с помощью генератора", — говорится в сообщении.

Однако, по словам Владимира Кудрицкого, делать самые плохие прогнозы по развитию зимних событий не стоит. Но преждевременная подготовка к непредвиденным последствиям со стороны РФ — необходима.

"Ещё раз хочу подчеркнуть: негативные сценарии - это не факт и не точный прогноз. Это риски, к которым мы все должны быть готовы. Наша общая готовность реагировать на любые сценарии - не меньший фактор, чем плотное ПВО", - заявил он на встрече с компаниями-членами Европейской бизнес-ассоциации (EBA).

Напомним, что недавно от Укрэнерго потребовали объяснений относительно неотложной отчётности о причинах, почему прибегали к аварийной помощи для балансировки объединённой энергосистемы в июле-августе текущего года. А перед этим стало известно, что регулятор должен участникам энергорынка 50 млрд. гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз