Укренерго просило аварійну допомогу з ЄС влітку безпідставно

Працівник енергосфери. Фото: ДТЕК

Фахівці Нацкомісії з регулювання ринку енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) звернулися до Національної енергетичної компанії "Укренерго". Просять невідкладно відзвітувати про причини, чому вдавалися до аварійної допомоги для балансування об'єднаної енергосистеми у липні-серпні поточного року.

Про це інформує пресцентр регулятора.

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Аварійна допомога з Європи влітку

У відомстві заявили, що стурбовані ситуацією, коли Укренерго не вживало заходів щодо пошуку додаткових резервів регулювання частоти, а також потужності в ОЕС, залучивши джерела внутрішньої генерації на покриття нестачі. Тоді як компанія неодноразово залучала аварійну допомогу.

Нацкомісія звернула увагу на необхідність підготовки компанією змін до "Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС".

Зокрема, виробники теплової генерації просять прискорити розробку НЕК зазначених змін, які дозволять у випадку дефіциту електроенергії ОЕС наростити її виробництво на ТЕЦ.

Прохання пояснити причину аварійної допомоги з Європи у липні-серпні прокоментував голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він наголосив, що теж третій тиждень вимагає пояснень, чому Україна аварійно брала дев'ять днів електроенергію, яка дорожче вдвічі, ніж якщо планово імпортувати.

"Я б ще і прокуратуру залучив до запитань. І де наша генерація. І де вугілля з газом?", — додав експерт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти порівняли середню пенсію та комунальні тарифи в Україні та Польщі. Виявилося, що українці мали б платити за житлово-комунальні послуги на 51% менше.

Також ми писали, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.