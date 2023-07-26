Бізнес в Україні — в яких галузях ситуація найкраща

Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush

В Україні показники реєстрації компаній та ФОП у першому півріччі відновилися до рівня, що був до війни. Аналітики вважають це позитивним сигналом для української економіки.

Про це свідчать результати дослідження youcontrol.

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Показники щодо нового бізнесу

Згідно з цими даними, з 1 січня по 30 червня 2023 року з'явилося майже 18 тисяч нових компаній та зареєструвалося 135 тисяч нових ФОП. Якщо порівнювати з першим півріччям минулого року, то показник більший на 12% серед компаній та 45% серед ФОП.

Кількість нових гравців на ринку, що розподілена по регіонах, не залежить від близькості до фронту, з-поміж лідерів є центральні, південні, західні регіони.

Серед популярних областей для бізнесу: Київ (частка 16,3 % від обсягу реєстрацій), Дніпропетровська область (8,8 %), Львівщина (7,6%), Київщина (7,3%), Одещина (6,9%).

Джерело: youcontrol

У яких сферах ситуація краща

Найпопулярнішим на тлі війни залишається вид діяльності у розділі КВЕД 46, тобто сфера оптової торгівлі (окрім торгівлі транспортом). Як зазначають фахівці, розділ включає гуртову торгівлю за власний кошт або на основі контракту (комісійна торгівля) на внутрішньому та зовнішньому ринках (імпорт/експорт).

Далі йдуть розділи КВЕД 94, тобто діяльність громадських організацій та розділ КВЕД 88 — соціальна допомога без забезпечення проживання.

У перші півроку більшість ФОП (28,87%) відкрились за напрямом "Роздрібна торгівля" та "Комп'ютерне програмування".

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.

Також ми писали, що в Кабінеті міністрів повідомили про затримки із рішеннями на надання державних мікрогрантів для сфери бізнесу. Причиною називають велику кількість заявок та популярність програми "Власна справа" серед українців.