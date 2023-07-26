Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow Восстановление украинской экономики: в каких отраслях ситуация самая лучшая arrow

Восстановление украинской экономики: в каких отраслях ситуация самая лучшая

26 июля 2023 12:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине — в каких отраслях ситуация самая лучшая
Бизнес расчеты. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине показатели регистрации компаний и ФЛП в первом полугодии возобновились до уровня, который был до войны. Аналитики считают это положительным сигналом для украинской экономики.

Об этом свидетельствуют результаты исследования youcontrol.

Читайте также:

Показатели по новому бизнесу

Согласно этим данным, с 1 января по 30 июня 2023 года появилось почти 18 тысяч новых компаний и зарегистрировалось 135 тысяч новых ФЛП. Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, то показатель больше на 12% среди компаний и 45% среди ФЛП.

Количество новых игроков на рынке, распределенных по регионам, не зависит от близости к фронту, среди лидеров есть центральные, южные, западные регионы.

Так, среди популярных областей для бизнеса: Киев (доля 16,3% объема регистраций), Днепропетровская область (8,8%), Львовщина (7,6%), Киевщина (7,3%), Одесщина (6,9%).

бизнес
Источник: youcontrol

В каких сферах ситуация лучше

Самым популярным на фоне войны остается вид деятельности в разделе КВЭД 46, то есть область оптовой торговли (кроме торговли транспортом). Как отмечают специалисты, раздел включает оптовую торговлю за свой счет или на основе контракта (комиссионная торговля) на внутреннем и внешнем рынках (импорт/экспорт).

Далее следуют разделы КВЭД 94, то есть деятельность общественных организаций и раздел КВЭД 88 — социальная помощь без обеспечения проживания.

В первые полгода большинство ФЛП (28,87%) открылись по направлениям "Розничная торговля" и "Компьютерное программирование".

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

Также мы писали, что в Кабинете министров сообщили о задержках с решениями по предоставлению государственных микрогрантов для сферы бизнеса. Причиной называют большое количество заявок и популярность программы "Власна справа" среди украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз