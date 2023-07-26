Бизнес в Украине — в каких отраслях ситуация самая лучшая

Восстановление украинской экономики: в каких отраслях ситуация самая лучшая
В Украине показатели регистрации компаний и ФЛП в первом полугодии возобновились до уровня, который был до войны. Аналитики считают это положительным сигналом для украинской экономики.
Об этом свидетельствуют результаты исследования youcontrol.
Показатели по новому бизнесу
Согласно этим данным, с 1 января по 30 июня 2023 года появилось почти 18 тысяч новых компаний и зарегистрировалось 135 тысяч новых ФЛП. Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, то показатель больше на 12% среди компаний и 45% среди ФЛП.
Количество новых игроков на рынке, распределенных по регионам, не зависит от близости к фронту, среди лидеров есть центральные, южные, западные регионы.
Так, среди популярных областей для бизнеса: Киев (доля 16,3% объема регистраций), Днепропетровская область (8,8%), Львовщина (7,6%), Киевщина (7,3%), Одесщина (6,9%).
В каких сферах ситуация лучше
Самым популярным на фоне войны остается вид деятельности в разделе КВЭД 46, то есть область оптовой торговли (кроме торговли транспортом). Как отмечают специалисты, раздел включает оптовую торговлю за свой счет или на основе контракта (комиссионная торговля) на внутреннем и внешнем рынках (импорт/экспорт).
Далее следуют разделы КВЭД 94, то есть деятельность общественных организаций и раздел КВЭД 88 — социальная помощь без обеспечения проживания.
В первые полгода большинство ФЛП (28,87%) открылись по направлениям "Розничная торговля" и "Компьютерное программирование".
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.
Также мы писали, что в Кабинете министров сообщили о задержках с решениями по предоставлению государственных микрогрантов для сферы бизнеса. Причиной называют большое количество заявок и популярность программы "Власна справа" среди украинцев.