Бизнес в Украине — в каких отраслях ситуация самая лучшая

Бизнес расчеты. Фото: Unplush

В Украине показатели регистрации компаний и ФЛП в первом полугодии возобновились до уровня, который был до войны. Аналитики считают это положительным сигналом для украинской экономики.

Об этом свидетельствуют результаты исследования youcontrol.

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Показатели по новому бизнесу

Согласно этим данным, с 1 января по 30 июня 2023 года появилось почти 18 тысяч новых компаний и зарегистрировалось 135 тысяч новых ФЛП. Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, то показатель больше на 12% среди компаний и 45% среди ФЛП.

Количество новых игроков на рынке, распределенных по регионам, не зависит от близости к фронту, среди лидеров есть центральные, южные, западные регионы.

Так, среди популярных областей для бизнеса: Киев (доля 16,3% объема регистраций), Днепропетровская область (8,8%), Львовщина (7,6%), Киевщина (7,3%), Одесщина (6,9%).

Источник: youcontrol

В каких сферах ситуация лучше

Самым популярным на фоне войны остается вид деятельности в разделе КВЭД 46, то есть область оптовой торговли (кроме торговли транспортом). Как отмечают специалисты, раздел включает оптовую торговлю за свой счет или на основе контракта (комиссионная торговля) на внутреннем и внешнем рынках (импорт/экспорт).

Далее следуют разделы КВЭД 94, то есть деятельность общественных организаций и раздел КВЭД 88 — социальная помощь без обеспечения проживания.

В первые полгода большинство ФЛП (28,87%) открылись по направлениям "Розничная торговля" и "Компьютерное программирование".

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

Также мы писали, что в Кабинете министров сообщили о задержках с решениями по предоставлению государственных микрогрантов для сферы бизнеса. Причиной называют большое количество заявок и популярность программы "Власна справа" среди украинцев.