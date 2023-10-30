Відключення електрики — кому зі споживачів не вимикатимуть світло

Працівники сфери енергетики. Фото: Укренерго

В Україні одній з категорій споживачів подаватимуть електричну енергію безперебійно під час можливих відключень. Кабінет міністрів знову надав такі преференції для споживачів, які одержують її з-за кордону.

Про це розповів представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

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Детальніше про рішення уряду

Згідно з рішенням, навіть якщо до решти будуть застосовувати графіки відключень, для споживачів, які для своєї роботи імпортують електроенергію, світло буде завжди.

Таку норму запровадили минулого опалювального сезону. Її застосовували тільки до тих підприємств, які імпортували весь обсяг споживаної електроенергії. Тепер йтиметься про підприємства, котрі імпортують хоч б половину обсягу енергії.

"Затверджено Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Створюються передумови для зменшення невідповідності (недостатності) генеруючих потужностей для забезпечення операційної безпеки обʼєднаної енергетичної системи України, що може виникнути через масовані обстріли обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури, за рахунок залучення імпорту електроенергії з країн ЄС", — написав Мельничук.

Раніше у Міністерстві економіки пояснювали, що запроваджений механізм імпорту електрики з Європейського Союзу (ЄС) дозволить виробникам скоротити залежність від планових відключень електрики та посприяє посиленню енергобезпеки країни.

"Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії", — наголошували у відомстві.

Енергетики влітку працювали над відновленням енергосистеми, пошкодженої ракетними ударами, зараз функціонує злагоджено і потреби у відключенні електроенергії нема. Однак на випадок нових пошкоджень через обстріли заздалегідь розробили графіки відключення світла.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді 2023 року для деяких українців зросте тариф на електричну енергію. Це випливає з постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Також ми писали, що у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.