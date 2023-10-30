Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Тарифи на комуналку — що буде з цінами у листопаді arrow

Тарифи на комуналку — що буде з цінами у листопаді

30 жовтня 2023 10:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на комуналку — на які послуги невдовзі зміняться тарифи
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У листопаді 2023 року для деяких українців зросте тариф на електричну енергію. Це випливає з постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про те, для кого комунальні послуги подорожчають, пише "Канал 24".

Читайте також:

Як зміняться тарифи на електрику

Як зазначається, зараз вартість електроенергії в країні становить 2,64 грн за кіловат-годину для побутових споживачів. Відповідно до постанови НКРЕКП, з листопада, вартість універсальних послуг зросте для малих непобутових споживачів.

Клієнтам мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" доведеться платити:

  • за перший клас напруги — 639 грн за кіловат-годину разом з ПДВ;
  • за другий клас напруги — 705 грн за кіловат-годину разом з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять:

  • за перший клас напруги — 662 грн за кіловат-годину разом з ПДВ;
  • за другий клас напруги — 791 грн за кіловат-годину разом з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":

  • за перший клас напруги — 669 грн за кіловат-годину разом з ПДВ;
  • за другий клас напруги — 843 грн за кіловат-годину разом з ПДВ.

У вартість послуг входить:

  • ціна купівлі електрики на ринку;
  • тариф на послуги оператора системи розподілу;
  • тариф на послуги оператора системи передачі;
  • тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Тарифи на воду

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення у листопаді не зазначає змін, проте НКРЕКП кілька разів планувала підвищити тарифи.

Тарифи на опалення

Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов'язків (ПСО) для учасників ринку природного газу. Через це змін у вартості газу не буде:

  • тепловиробники для населення до 15 квітня цього року платитимуть 7,42 тис. грн за тисячу кубометрів;
  • ціна на газ з ПДВ для виробників тепла для бюджетних установ — 16,39 тис. грн;
  • тепловиробники для промисловості будуть купувати блакитне паливо за ринковими цінами.

Тариф на газ НАК "Нафтогазу" для побутових споживачів незмінний — 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ). Близько 90% населення користуються послугами цієї компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у листопаді 2023 року тарифи на природний газ для населення залишаться на колишньому рівні. Однак цей холодний сезон може виявитися останнім з низькими цінами.

Також ми писали, що у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі