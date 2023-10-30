Ціни на комуналку — на які послуги невдовзі зміняться тарифи

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У листопаді 2023 року для деяких українців зросте тариф на електричну енергію. Це випливає з постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про те, для кого комунальні послуги подорожчають, пише "Канал 24".

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Як зміняться тарифи на електрику

Як зазначається, зараз вартість електроенергії в країні становить 2,64 грн за кіловат-годину для побутових споживачів. Відповідно до постанови НКРЕКП, з листопада, вартість універсальних послуг зросте для малих непобутових споживачів.

Клієнтам мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" доведеться платити:

за перший клас напруги — 639 грн за кіловат-годину разом з ПДВ;

за другий клас напруги — 705 грн за кіловат-годину разом з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять:

за перший клас напруги — 662 грн за кіловат-годину разом з ПДВ;

за другий клас напруги — 791 грн за кіловат-годину разом з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":

за перший клас напруги — 669 грн за кіловат-годину разом з ПДВ;

за другий клас напруги — 843 грн за кіловат-годину разом з ПДВ.

У вартість послуг входить:

ціна купівлі електрики на ринку;

тариф на послуги оператора системи розподілу;

тариф на послуги оператора системи передачі;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Тарифи на воду

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення у листопаді не зазначає змін, проте НКРЕКП кілька разів планувала підвищити тарифи.

Тарифи на опалення

Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов'язків (ПСО) для учасників ринку природного газу. Через це змін у вартості газу не буде:

тепловиробники для населення до 15 квітня цього року платитимуть 7,42 тис. грн за тисячу кубометрів;

ціна на газ з ПДВ для виробників тепла для бюджетних установ — 16,39 тис. грн;

тепловиробники для промисловості будуть купувати блакитне паливо за ринковими цінами.

Тариф на газ НАК "Нафтогазу" для побутових споживачів незмінний — 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ). Близько 90% населення користуються послугами цієї компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у листопаді 2023 року тарифи на природний газ для населення залишаться на колишньому рівні. Однак цей холодний сезон може виявитися останнім з низькими цінами.

Також ми писали, що у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.