Отключение электричества – кому из потребителей не будут выключать свет

Сотрудники сферы энергетики. Фото: Укрэнерго

В Украине одной из категорий потребителей будут подавать электрическую энергию бесперебойно во время возможных отключений. Кабинет министров снова предоставил такие преференции для потребителей, получающих ее из-за границы.

Об этом рассказал представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Детальнее о решении правительства

Согласно решению, даже если ко всем остальным будут применять графики отключений, для потребителей, которые для своей работы импортируют электроэнергию, свет будет всегда.

Такую норму ввели в прошлом отопительном сезоне. Ее применяли только к предприятиям, которые импортировали весь объем потребляемой электроэнергии. Теперь речь пойдет о предприятиях, импортирующих хотя бы половину объема энергии.

"Утверждено Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украину. Создаются предпосылки для уменьшения несоответствия (недостаточности) генерирующих мощностей для обеспечения операционной безопасности объединенной энергетической системы Украины, что может возникнуть из-за массированных обстрелов объектов критической энергетической инфраструктуры, за счет привлечения импорта электроэнергии из стран ЕС", — написал Мельничук.

Ранее в Министерстве экономики объясняли, что внедренный механизм импорта электричества из Европейского Союза (ЕС) позволит производителям сократить зависимость от плановых отключений электричества и поспособствует усилению энергобезопасности страны.

"Предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной им электроэнергии", — отмечали в ведомстве.

Энергетики летом работали над восстановлением энергосистемы, поврежденной ракетными ударами, сейчас функционирует слаженно и потребности в отключении электроэнергии нет. Однако в случае новых повреждений из-за обстрелов заранее разработали графики отключения света.

Что еще следует знать

Напомним, в ноябре 2023 года для некоторых украинцев увеличится тариф на электрическую энергию. Это следует из постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также мы писали, что в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.