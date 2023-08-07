Бизнес будут наказывать штрафами с 1 октября — детали

Кассовый аппарат. Фото: Unplush

В Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

Об этом предупреждает руководитель Комитета по вопросам финансов и налоговой политики Данило Гетманцев.

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Наказание для бизнеса

По словам чиновника, в рамках закона №3219 вернется необходимость в торговле применения РРО/ПРРО, а также наказания в виде штрафов. Учитывая это, он призвал предприятия торговли устанавливать кассовые аппараты.

"С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", — отметил он.

При этом плановые проверки бизнеса, которые были до войны, будут возобновлены не в полном объеме. Они будут касаться некоторых групп налогоплательщиков. Речь идет о подакцизных товарах: спиртное, табак, горючее, электрическая энергия, банковские и финансовые учреждения, игорный бизнес.

Вскоре будет принят план налоговых проверок, поэтому до конца текущего года проверят все предприятия.

"Мы обеспечим законную деятельность "белых" операторов и ликвидируем черных", — уточнил глава парламентского комитета.

Как будут штрафовать бизнес

По словам Гетманцева, Государственная налоговая служба Украины уполномочена законом выполнять проверки использования кассовых аппаратов предпринимателями и штрафовать при выявлении нарушений. При этом штрафы будут налагаться на каждую транзакцию без фискализации.

Размер штрафа будет зависеть от суммы чека, а также количества выявленных нарушений:

за первое нарушение — 100% от общей суммы продажи товаров, работ и услуг, совершенных с нарушением;

за второе и последующие — 150% суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушением.

Что еще стоит знать

Напомним, непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.

Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.