Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow Изменения для бизнеса: 1 октября введут большие штрафы arrow

Изменения для бизнеса: 1 октября введут большие штрафы

7 августа 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес будут наказывать штрафами с 1 октября — детали
Кассовый аппарат. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

Об этом предупреждает руководитель Комитета по вопросам финансов и налоговой политики Данило Гетманцев.

Читайте также:

Наказание для бизнеса

По словам чиновника, в рамках закона №3219 вернется необходимость в торговле применения РРО/ПРРО, а также наказания в виде штрафов. Учитывая это, он призвал предприятия торговли устанавливать кассовые аппараты.

"С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", — отметил он.

При этом плановые проверки бизнеса, которые были до войны, будут возобновлены не в полном объеме. Они будут касаться некоторых групп налогоплательщиков. Речь идет о подакцизных товарах: спиртное, табак, горючее, электрическая энергия, банковские и финансовые учреждения, игорный бизнес.

Вскоре будет принят план налоговых проверок, поэтому до конца текущего года проверят все предприятия.

"Мы обеспечим законную деятельность "белых" операторов и ликвидируем черных", — уточнил глава парламентского комитета.

Как будут штрафовать бизнес

По словам Гетманцева, Государственная налоговая служба Украины уполномочена законом выполнять проверки использования кассовых аппаратов предпринимателями и штрафовать при выявлении нарушений. При этом штрафы будут налагаться на каждую транзакцию без фискализации.

Размер штрафа будет зависеть от суммы чека, а также количества выявленных нарушений:

  • за первое нарушение — 100% от общей суммы продажи товаров, работ и услуг, совершенных с нарушением;
  • за второе и последующие — 150% суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушением.

Что еще стоит знать

Напомним, непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.

Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз