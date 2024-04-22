Пенсії в Україні — ПФУ пояснив особливості перерахунку виплат працюючим пенсіонерам

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня 2024 року. Відомо, коли надійдуть підвищені виплати на рахунки.

Про це повідомляється на сторінці ПФУ у соцмережі Facebook.

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Страховий стаж та перерахунок пенсій з 1 квітня

Як зазначають у Пенсійному фонді, з 1 квітня виплати будуть автоматично перераховані громадянам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і на 1 березня поточного року отримали 24 місяці страхового стажу чи відпрацювали щонайменше 24 місяці, однак після призначення чи попереднього перерахунку минуло два роки.

Однак, якщо на 1 березня поточного року пенсіонер набув не менше ніж 24 місяці стажу, перерахунок здійснять з урахуванням стажу, а пенсію можуть обчислити з того заробітку, з урахуванням якого була обчислена пенсія під час її призначення чи попереднього перерахунку, чи, якщо доцільно, врахують, зокрема, заробіток, який громадянин отримував, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку пенсійної виплати.

"Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час призначення або попереднього перерахунку пенсії, не змінюється", — уточнили в ПФУ.

Проте якщо після призначення чи попереднього перерахунку виплати на 1 березня поточного року громадянин придбав менше ніж 24 місяці стажу, перерахунок пенсії здійснять не раніше, ніж через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку враховуючи тільки придбаний стаж. Зарплата для обчислення пенсії не змінюється.

Коли надійдуть нові суми коштів працюючим пенсіонерам

Як пояснили в ПФУ, дата здійснення перерахунку виплат працюючим пенсіонерам — 1 квітня поточного року.

Перерахунок здійснять після того, як у Держреєстр загальнообов'язкового державного соцстрахування надійде інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал поточного року (термін подання звітів — до 10 травня 2024 року).

З огляду на це, у червні поточного року пенсіонери, яким здійснять перерахунок, отримають підвищення розміри виплат та доплату за два попередні місяці, починаючи з квітня.

Водночас, працюючим пенсіонерам, які мають пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде доступний лише у разі, якщо досягнули пенсійного віку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонерам в Україні доступні різні види спеціальних надбавок до пенсії. Серед них є доплати за віком.

Ми також повідомляли, що Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію станом на 1 квітня 2024 року. В Україні загалом налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, а середня виплата становить 5 743 гривні.