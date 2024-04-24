Пенсии вырастут — украинцы получат надбавки при нескольких важных условиях

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине пенсионеры имеют право на получение дополнительных выплат при определенных условиях. Так, надбавки предусмотрены тем гражданам, у которых опыт работы превышает установленный страховой минимум.

О том, на какие надбавки могут рассчитывать украинцы, пишет издание NV.

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Важные условия для надбавок к пенсиям

По условиям, соответствующие доплаты начисляют за каждый год работы гражданина, превышающего необходимый минимальный стаж.

Согласно статье 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на надбавку за сверхурочный стаж распространяется на украинцев, у которых в трудовой книжке имеется достаточное количество стажа. А именно:

более 35 лет стажа — для мужчин;

не менее 30 лет стажа — для женщин.

Какие размеры надбавок в 2024 году

Размеры таких доплат не могут быть выше 1% минимального размера пенсии по возрасту, которые определяют исходя из размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2024 году уровень прожиточного минимума вырос с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Учитывая это, доплата повысилась — с 20,93 гривны до 23,61 гривны.

Соответствующий дополнительный платеж начисляется за каждый полный отработанный год, который больше обязательной нормы страхового стажа. В качестве примера, если у гражданина больше обязательной нормы страхового стажа на пять лет, то доплата будет составлять 118 гривен.

Кроме того, важное значение имеет то, чтобы размер пенсии превышал прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, в таком случае надбавку будут рассчитывать исходя из минимума. В случае если пенсия меньше минимальной выплаты, то и доплата будет меньше.

Следует заметить, что пенсионеры, которые продолжают работать, в случае роста прожиточного минимума, доплату за страховой стаж, превышающий норму, пересчитают после увольнения с работы.

Что еще стоит знать

Напомним, Германия характеризуется своей социальной направленностью внутренней политики. В частности, там действуют специальные правила, касающиеся права выхода на пенсию и формулы учета будущих выплат.

Также мы писали, что украинское законодательство дает право гражданам выбирать из разных видов пенсий. В частности, можно перейти на выплату по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца.