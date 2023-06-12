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Часть украинцев будет платить кредиты по-другому: детали

12 июня 2023 07:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредиты в Украине — части граждан упростили выплату займов
Деньги в банковской кассе. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на поврежденных из-за войны территориях.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как отметили в Минреинтеграции, речь идет о двух законопроектах, поддержанных на днях Верховной Радой Украины (ВРУ) №9051 и №9052.

Согласно им, во время военного положения и в течение 30 дней после его завершения будет действовать механизм реструктуризации, который будет обязательным для переселенцев. Он будет действовать при следующих условиях:

  • в случае, если соцпомощь от государства, пенсия, благотворительная поддержка у человека и членов его семьи стали единственным источником дохода;
  • в случае, если клиент — отец или мать многодетной семьи, получающие субсидию на оплату коммунальных услуг;
  • в случае, если гражданин или член семьи — лицо с инвалидностью из-за войны, а общий размер дохода его и членов семьи — не больше двух минимальных заработных плат.

В то же время заемщикам нужно постоянно проживать или уехать с территории, где продолжаются, были боевые действия или были оккупированы, не иметь просроченного долга по состоянию на 23.02.2022 года.

Согласно законопроекту №9051, устанавливается запрет на вымогательство просроченного долга кредитором или коллекторской компанией во время военного положения и в течение 30 дней после завершения.

Согласно законопроекту №9052, доходы заемщиков, полученные в ходе реструктуризации, будут освобождены от налогообложения.

Напомним, на украинском автомобильном рынке наблюдается оживление в сфере продаж транспорта в кредит. Доля от общего числа продаж авто выросла на 3% с начала 2023 года.

Также мы писали, что задолженность украинцев по микрокредитам с начала 2023 выросла на сотни миллионов гривен. Сумма взятых займов увеличилась почти на 40%.

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