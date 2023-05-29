Мікрокредити в Україні — громадяни продовжують нарощувати борги

Гроші номіналом у 500 гривень. Фото: УНІАН

Заборгованість українців за мікрокредитами з початку 2023 року зросла на сотні мільйонів гривень. Сума взятих позик збільшилася майже на 40%.

Про це свідчить інформація Національного банку України (НБУ), повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.

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Яка ситуація на ринку мікрокредитів

Як зазначається, протягом минулого року українці повертали борги за мікрокредитами, сума заборгованості скоротилася на 5 мільярдів гривень. Однак, у першому кварталі цього року мікрокредитування набирає обертів.

Так, у першому кварталі борг громадян за мікрокредитами збільшився на 663 мільйонів гривень, до 8,7 мільярда. За перші три місяці року сукупний обсяг взятих таких кредитів зріс на 39%.

Джерело: Оpendatabot

За цей час українці уклали близько 1,9 млрд нових договорів, що на 18% більше проти показника четвертого кварталу 2022 року.

Однак число угод про мікрокредити цьогоріч все ще майже наполовину менше за аналогічний період до початку війни у 2021 році. Тоді уклали 3,52 млрд угод.

У середньому реєструють 627 млн нових небанківських позик щомісяця. У середньому сума угоди досягла довоєнного показника — 4,9 тис. гривень.

Джерело: Оpendatabot

Протягом минулого року українці уклали 5,3 млн кредитних договорів. У середньому за місяць брали майже півмільйона мікропозик. У 2021 укладали 1,1 млн договорів на місяць.

Плани Нацбанку щодо мікрокредитів

Національний банк, планує знизити високі ставки за мікрокредитами, які зараз становлять з 1,5 тис. відсотків річних. Відповідні зміни хочуть внести до закону "Про споживче кредитування", встановивши граничні норми кредитних ставок. Там зазначають, що такі норми є усталеною практикою регуляторів у країнах ЄС, Великій Британії та США.

Як пояснює регулятор, максимальний розмір реальної денної процентної ставки, тобто загальних витрат за споживчим кредитом, виражених у процентах за день користування кредитом від загального розміру виданого кредиту, не повинен перевищувати суму з розрахунку 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.

Нацбанк пропонує знизити надмірне боргове навантаження на одного споживача. Для цього Верховна Рада має надати НБУ право встановлювати мінімальні вимоги до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника.

Нагадаємо, українці не поспішають розраховуватися за банківськими кредитами — практично кожна третя позика в країні вчасно не погашається. Банки змушені вдаватися до радикальних заходів.

Також ми писали, ставки за гривневими кредитами для підприємств у лютому зросли до 20,5% річних порівняно із січнем, коли вони становили 19,5%. Ставки за валютними кредитами також зросли до 5,5%, тоді як у січні вони були на рівні 5,9%.