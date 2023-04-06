Зарплати лікарів — у МОЗ хочуть підвищити виплати медикам у небезпечних зонах

Йдеться про лікарів у Херсоні

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) заявляють про необхідність підвищення заробітних плат медичним працівникам у деяких небезпечних зонах. Йдеться про лікарів у Херсоні.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко на нараді з керівниками херсонських медзакладів, інформує пресслужба відомства.

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Як наголосив міністр охорони здоров’я, медпрацівники продовжують виконувати свої обов'язки у місті, яке залишається небезпечним через постійні російські обстріли.

"Через характер і умови праці медичним працівникам у Херсоні доцільно підняти зарплати", — заявив Ляшко.

Посадовець стверджує, що коштів, які медзаклади отримують у межах фінансового пакета програми медгарантій "Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії" має вистачити на такі витрати.

За даними відомства, поточного року медзаклади Херсонщини уклали 124 договори з Нацслужбою здоров’я про медичне обслуговування населення за напрямами первинної та спеціалізованої медичної допомоги на понад 2 млрд гривень. Надавачі медичних послуг у січні-березні отримали більше 500 млн гривень. Минулого року за надані послуги заклади охорони здоров’я отримали більше 3,5 млрд гривень.

Які зараз зарплати медпрацівників

Середня зарплатня медиків становить 14,3 тис. грн. Це на 21% більше, ніж було до війни, у 2021 році, а також у 1,5 раза — порівняно з 2020-м.

Найбільше підвищилися розміри заробітних плат:

у лікарів — 21 тис. грн. Це на 36% більше проти 2021-го та у 1,7 раза більше за 2020-й;

у середнього медперсоналу — близько 15 тис. грн. Сума на 25% більша за 2021-й та у 1,5 раза — за 2020-й.

Найвища середня зарплата у працівників екстреної медичної допомоги — 17,8 тис. грн. Серед них зарплати такі:

лікарі — близько 26 тис. грн;

середній медперсонал — 20 тис. грн.

Фінансування медичної сфери у 2022-му

В Україні у 2022 році на сферу охорону здоров’я спрямували 215,3 млрд грн. За рахунок міжнародної допомоги профінансували підвищені заробітні плати медикам. Важливим напрямом була реалізація програми медичних гарантій. На неї спрямували 146,3 млрд грн. Зокрема, на лікарські засоби з повним чи частковим відшкодуванням їх вартості отримали близько 3,8 млн українців.

Нагадаємо, медичний онлайн-портал Helsi запустив нову послугу. Завдяки їй українцям стануть доступні термінові онлайн-консультації лікарів.

Також ми повідомляли, що українці можуть отримати кошти від Естонської ради у справах біженців, зокрема, на термінову операцію чи лікування. Максимально можна оформити до 33 тис. гривень за певних умов.

Якщо гроші потрібні терміново для порятунку життя людини чи кількох членів родини (котрі мають онкологічне захворювання і потребують негайної операції; поранені через війну і необхідне лікування) — можна одразу заповнити онлайн-форму.