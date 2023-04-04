Допомога від Естонії — хто і як може отримати виплати на лікування

Зокрема, можна отримати гроші на термінову операцію чи лікування

Українці можуть отримати кошти від Естонської ради у справах біженців, зокрема, на термінову операцію чи лікування. Максимально можна оформити до 33 тис. гривень за певних умов.

Про це інформує пресслужба Естонської ради у справах біженців.

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Хто може отримати допомогу

Як зазначають у пресслужбі, на виплати мають право громадяни з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Одеської, Запорізької, Київської, Сумської та Чернігівської областей. Тобто тих регіонів, які внесені до списку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, де ведуться чи велись бойові дії.

Сума виплати від Естонської ради у справах біженців становить 2,2 тисячі гривень на кожного члена родини. Максимально нараховують таку допомогу три місяці і сукупно не більше, ніж для п'яти людей. На фінансову підтримку можуть розраховувати ті, хто не отримує допомогу від інших програм.

Кошти надходитимуть на банківські картки громадян один раз на місяць.

Як подати заявку на допомогу від Естонії

Всі охочі, які підпадають під вищеперелічені критерії, можуть зателефонувати до колцентру за номером (067) 105-28-03 щодня з 09:00 до 19:00.

Оператор колцентру має надати підтвердження, що вас відібрали для отримання грошей. Передусім треба заповнити анкету.

Термінова фіндопомога

Окрім того, естонці пропонують багатоцільову матеріальну підтримку тим, хто потребує термінової операції чи лікування.

Якщо гроші потрібні терміново для порятунку життя людини чи кількох членів родини (котрі мають онкологічне захворювання і потребують негайної операції; поранені через війну і необхідне лікування) — можна одразу заповнити онлайн-форму.

"Ви повинні завантажити медичну довідку, яка підтверджує онкологічне захворювання чи поранення внаслідок бойових дій, та документ, який ідентифікує вашу особу (паспорт). Якщо ваша заявка не підтверджена необхідними медичними документами та паспортом, ваша заявка буде автоматично видалена. Скарги з цього приводу не розглядаються. Якщо ваша заявка буде прийнята до розгляду, протягом п'яти днів з вами зв'яжеться фахівець", — йдеться у повідомленні.

Водночас, на яку максимальну суму в таких випадках можна розраховувати від Естонської ради з питань біженців — не уточнюють.

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" обіцяє деяким українцям додаткову грошову підтримку. Йдеться про тих громадян, хто отримав фінансову допомогу від міжнародних організацій через цей банк.

Новини.LIVE повідомляли, що українці, які постраждали від війни, мають право на фінансову допомогу. Зокрема, грошові виплати можна оформити від шести міжнародних організацій.