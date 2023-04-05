Helsi запустив термінові онлайн-консультації лікаря

Українцям стануть доступні термінові онлайн-консультації лікарів

Медичний онлайн-портал Helsi запустив нову послугу. Завдяки їй українцям стануть доступні термінові онлайн-консультації лікарів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу компанії.

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Як працюватиме сервіс

Як розповіли у компанії, пацієнтам стане зручніше отримати медичні послуги професіоналів.

"Протягом 15 хв від створення заявки пацієнт отримує консультацію у лікаря, за частої потреби у ліках — також електронний рецепт на рецептурні препарати. Це швидке рішення, коли сімейний лікар має щільний графік, а консультація, довідка чи е-рецепт потрібні негайно", — зазначають там.

Зокрема, українці на терміновій онлайн-консультації зможуть дистанційно отримувати електронні рецепти лікаря, однак лише повторні. За першим рецептом доведеться йти на очну консультацію.

Скільки коштує послуга

Вартість такої онлайн-консультації — 200 гривень. Як пояснили у Helsi, 2/3 коштів буде отримувати лікар приватної практики, яка надає послугу.

"Це допоможе пацієнтам за кордоном, які не можуть поспілкуватися з україномовним лікарем та терміново потребують консультації. Через 5 хв пацієнт може отримати повторний е-рецепт і одразу йти з ним в аптеку. Термінову консультацію пацієнт може замовити для членів сім'ї. Переваги нового сервісу для лікарів — це додатковий дохід, за годину можна обслуговувати 4 пацієнти", — додали в компанії.

Як зареєструватися в Helsi

Реєстрація на порталі Helsi пацієнтів здійснюється за номером власного мобільного телефону. Система попросить внести інформацію про себе: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, стать. Також потрібно придумати надійний пароль та вказати дані для його відновлення. Також після власної реєстрації дозволено зареєструвати дитину. Якщо людина зареєструється на порталі Helsi, вона зможе обрати лікаря та записатися до нього.

Записатися в конкретну поліклініку та лікаря можна так:

зайти на сайт сервісу;

ввести в пошуковий рядок спеціальність лікаря;

обрати район, лікаря, зручну дату та час прийому.

Нагадаємо, українці можуть отримати кошти від Естонської ради у справах біженців, зокрема, на термінову операцію чи лікування. Максимально можна оформити до 33 тис. гривень за певних умов. Якщо гроші потрібні терміново для порятунку життя людини чи кількох членів родини (котрі мають онкологічне захворювання і потребують негайної операції; поранені через війну і необхідне лікування) — можна одразу заповнити онлайн-форму.

Також ми повідомляли, що в Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна буде придбати за електронним рецептом. Очікується, що нововведення оптимізує процес призначення препаратів. Цифрові рецепти дозволять посилити контроль за продажем ліків і запобігти негативним наслідкам самолікування.